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Niko Springer ha dado la sorpresa en el Grand Slam of Darts y se ha convertido en el segundo alemán de la historia del torneo en alcanzar los cuartos de final.

El jugador de 26 años, natural de Maguncia, derrotó por 10-8 al excampeón del mundo inglés Rob Cross en octavos de final. Su próximo rival será el tres veces ganador Gerwyn Price (Gales) o Ryan Searle (Inglaterra). Para Springer, serán los primeros cuartos de final de un torneo major en su carrera.

Tras un comienzo igualado, Springer ganó cinco legs consecutivos y, con 9-5 en el marcador, el partido parecía decidido. Pero Cross, que ha caído al puesto 24 del ranking mundial, logró reaccionar, en parte porque los nervios le jugaron una mala pasada al «Meenzer Bub». Springer falló su primer dardo de partido, pero acertó con el segundo.

Lo que les espera a Martin Schindler y Gabriel Clemens

El subcampeón de Europa Martin Schindler y el exsemifinalista del Mundial Gabriel Clemens también siguen en el torneo, que se disputa en la ciudad inglesa de Wolverhampton. Clemens se enfrentará el jueves por la noche (a partir de las 20:15 horas, por Sport1 y DAZN) al inglés Nathan Aspinall. Después, Schindler se medirá al subcampeón del mundo neerlandés Gian van Veen. Hasta ahora, Michael Unterbuchner, en 2018, había sido el único alemán en alcanzar los cuartos de final del Grand Slam.

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De los cuatro alemanes, solo Jan Schmidt, sorprendente finalista del Mundial juvenil, quedó eliminado tras sufrir dos derrotas en la fase de grupos. Solo los mejores jugadores de los 16 grupos accedieron a la siguiente ronda. El torneo reparte un millón de libras en premios, de las que el ganador se embolsará 200.000.