El club Al-Diriyah irrumpió en la carrera por el fichaje del egipcio Mohamed Salah, exestrella del Liverpool, durante el actual periodo de transferencias de verano.

Salah abandonó el Liverpool tras el final de la temporada pasada, después de 9 años que pasó en el estadio de Anfield, y su nombre se vinculó a numerosos clubes de la Roshn Saudi League, como el Al-Hilal, el Al-Ittihad, el Al-Nassr, el Al-Ahli y el Al-Qadisiya.

Sin embargo, el periodista turco Yagiz Sabuncuoglu reveló la existencia de un nuevo club saudí que desea fichar a la estrella egipcia, el Al-Diriyah, recién ascendido de la Yelo League a la Roshn Saudi League.

Sabuncuoglu afirmó, en un vídeo publicado en su canal de "YouTube", que el Al-Diriyah, junto a otro club de la liga saudí, siguen la situación de Mohamed Salah, con el fin de intervenir en caso de que fracase su traspaso al Besiktas.

Salah había llegado a fases avanzadas en sus negociaciones con el club turco, aunque estas se detuvieron en el último periodo debido a discrepancias en torno a algunas cláusulas contractuales, especialmente en lo relativo a su agente Rami Abbas.

Pese a ello, el periodista turco aseguró que el Besiktas sigue siendo el que tiene la mayor opción de fichar a Salah, sobre todo por ser el autor de la oferta económica más alta, a pesar de la existencia de negociaciones por parte de dos clubes de la liga estadounidense.

Cabe recordar que Salah logró numerosos éxitos individuales y colectivos en su trayectoria futbolística, especialmente con el Liverpool, entre los que destacan la conquista del título de la Premier League en dos ocasiones, y la Liga de Campeones de Europa, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa en una única ocasión.