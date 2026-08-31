Así lo informa Sky. Según esa información, el SGE quiere traer de vuelta a la Bundesliga a corto plazo al jugador de 36 años, que actualmente se encuentra sin equipo tras una etapa de dos años en Al-Gharafa, en Catar. Según el informe, las conversaciones entre el delantero y el club de Frankfurt ya están en marcha. Anteriormente, se había puesto sobre la mesa una nueva cesión de Arnaud Kalimuendo desde el Nottingham Forest al conjunto de Frankfurt para reforzar el ataque.









Joselu nació en Stuttgart y pasó los primeros años de su infancia en Alemania. Tras su traslado a España, se formó futbolísticamente en el Celta de Vigo. En 2012 fichó por el TSG 1899 Hoffenheim, que lo cedió al Frankfurt para la temporada 2013/14. Un curso después, Joselu jugó también en el Hannover 96 antes de marcharse a Inglaterra. En la temporada 2023/24 jugó cedido en el Real Madrid y en la Champions League fue responsable con sus goles de la eliminación del Bayern de Múnich en semifinales.

Sin embargo, según el informe, el conjunto de Frankfurt no es el único club interesado. El atacante también podría marcharse a España, y con el Union Berlin hay otro club de la Bundesliga que también va tras él. La Lazio también contactó con Joselu durante el fin de semana para explorar la posibilidad de ficharlo.

¿Qué cifras puede presentar Joselu?

Joselu debutó con la selección española apenas dos días antes de cumplir 33 años y suma 17 internacionalidades (seis goles). En la Eurocopa 2024 participó en dos partidos y se proclamó campeón de Europa con la Furia Roja. En su carrera, Joselu ha disputado 199 partidos de LaLiga (68 goles), 79 encuentros en la Bundesliga (22 goles) y 68 partidos en la Premier League (diez goles).