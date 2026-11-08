Sorprendió a 5 millones de seguidores: un virus misterioso desata la polémica en torno a la novia de Lamine Yamal

Inés García, novia de la estrella española Lamine Yamal, jugador del Barcelona, provocó una gran polémica en las redes sociales tras revelar que padece el virus del herpes, en una confesión personal publicada a través de su cuenta de Instagram ante sus aproximadamente 5 millones de seguidores.

El diario alemán "Bild" señaló que García, de 21 años, habló con franqueza sobre su padecimiento con el virus, explicando que no sufría un brote desde hacía mucho tiempo, hasta que recientemente despertó y descubrió la aparición de un herpes labial en la nariz.

La influencer escribió a través de la función de historias: "Ha pasado mucho tiempo desde que tuve el virus del herpes. ¿Recordáis hace un año? Por aquel entonces, sufría al menos un brote al mes. Ayer me desperté y encontré uno en la nariz, y así es como me veo durante las últimas 24 horas".

García no se limitó a las palabras, sino que publicó una imagen en la que mostraba claramente la lesión, y también compartió un vídeo en el que grabó su rostro desde distintos ángulos, en un gesto que reflejó su voluntad de afrontar el asunto sin intentar ocultar su estado.

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Pero esta revelación personal no pasó desapercibida, ya que García se enfrentó a una oleada de críticas y comentarios sarcásticos, en medio de las dudas de algunos seguidores sobre sus motivos para publicar detalles relacionados con su salud.

Uno de los comentarios en la plataforma "X", que criticaba su decisión de compartir estos detalles, obtuvo más de 18.000 "me gusta", mientras que otro usuario escribió con ironía que ella se despierta cada día para avergonzar a Yamal, en tanto que un tercer comentario que bromeaba sobre lo difícil que sería sacarle esa información a su dueño superó los 2,4 millones de visualizaciones.

Esta no es la primera oleada de polémica a la que se enfrenta García desde que anunció su relación con Lamine Yamal en mayo de 2026, ya que se ha convertido en un blanco recurrente de críticas y rumores en las redes sociales, incluidas acusaciones relacionadas con sus relaciones anteriores.

La influencer ya había revelado anteriormente que había recibido cientos de miles de mensajes de odio, además de sufrir cuentas falsas y contenido generado con inteligencia artificial sobre ella, lo que ha hecho que su presencia en las plataformas sociales esté acompañada constantemente de una amplia polémica.