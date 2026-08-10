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Traducido por

«Sorprenderá a todos»: un revelador testimonio saca a la luz las cualidades excepcionales de Diomande

Primera División
Real Madrid
Y. Diomande
B. Jimenez
España
Côte d’Ivoire

El fichaje más caro en la historia del Real Madrid

  El Real Madrid cerró el fichaje de Yan Diomandé este verano, convirtiéndose en el más caro de su historia, ya que pagó 125 millones de euros al Leipzig.

 El jugador marfileño tiene tan solo diecinueve años y, pese a ello, posee todas las cualidades y aptitudes de un futbolista profesional.

 Borja Jiménez, que lo dirigió en el Leganés, declaró: "Sorprenderá a todos".

Y añadió, en declaraciones recogidas por el diario "Mundo Deportivo": "Es un jugador que muchos no conocen, solo han visto de él imágenes cortas, pero creo que sorprenderá a muchos por su atrevimiento".

Continuó: "Es un jugador que cambia el rumbo del partido, no puedes saber si usa el pie derecho o el izquierdo cuando tiene la pelota", una característica poco común en el fútbol moderno.

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Y agregó: "Aportará mucha verticalidad y una habilidad extraordinaria en el regate individual".

Prosiguió: "Tiene la capacidad de pararse, es decir, detener la pelota por completo y esperar a que el rival entre, para después hacer un regate".

 Después relató una anécdota de los días en que el jugador estuvo con el filial del Leganés: "Tras 15 o 20 minutos de entrenamiento, ya nos demostró... No entendía qué hacía este jugador en el filial".

Y concluyó: "Su nivel era tan alto que decidieron sacarlo del campo para evitar que ocurriera algo malo y evitar que se lesionara".

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