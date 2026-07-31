Jaled Al-Ghamdi, expresidente del Al-Ahli, recibió un nuevo respaldo en las elecciones de la Federación Saudí de Fútbol, debido a la sorpresiva retirada de uno de sus rivales al cargo.

Al-Ghamdi había anunciado su dimisión del puesto de presidente del Al-Ahli, con el fin de presentar su candidatura a la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol, como sucesor de Yasser Al-Misehal, quien renunció tras la eliminación de la selección del Mundial 2026 en la fase de grupos.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" señaló que Muaid Al-Shahri, miembro de la junta directiva de la Federación Saudí de Fútbol, ha desistido de la idea de presentarse al cargo de presidente en las próximas elecciones, un día antes del cierre del plazo de candidaturas.

El diario explicó que Al-Shahri tomó esta sorpresiva decisión tras analizar el panorama electoral de manera integral, ya que consideró necesario dar paso a los nuevos liderazgos para asumir el cargo en el próximo periodo.

El miembro de la junta directiva de la Federación Saudí de Fútbol informó de la decisión a los integrantes de su lista electoral este viernes, aunque subrayó que podría disputar las elecciones en alguno de los próximos procesos, cuando el momento sea el adecuado.

Según "Asharq Al-Awsat", Al-Shahri era el candidato más próximo a hacerse con la presidencia de la Federación Saudí de Fútbol, ya que contaba con el respaldo de 30 votos de un total de 49 en la Asamblea General.

De este modo, la carrera electoral queda limitada en gran medida a Jaled Al-Ghamdi y Bader Al-Rzaiza, expresidente del club Al-Qadisiyah, si bien el diario da como favorito a este último para hacerse con la dirección del fútbol saudí durante los próximos cuatro años.

Cabe recordar que las elecciones de la Federación Saudí de Fútbol se celebrarán el próximo 30 de agosto, con el fin de elegir al sucesor de Yasser Al-Misehal, quien permaneció en el cargo durante 7 años completos.