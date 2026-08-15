Entre otras cosas, durante mucho tiempo se dijo este verano que el Bayern buscaba un recambio para el delantero centro Harry Kane. Con Ismael Saibari llegó un atacante polivalente, que también puede jugar arriba del todo, aunque donde más le gusta verse es en la mediapunta.

Según se comenta, no habrá más fichajes en Säbener Straße hasta el final del periodo de traspasos a comienzos de septiembre, por lo que no está previsto un suplente clásico para Kane. Pero, por la amplitud del plantel en ataque, tampoco hace falta, como demostró también la prueba del sábado ante el Leipzig.

En ausencia de Kane, que acaba de regresar recientemente de sus vacaciones tras el Mundial, el entrenador Vincent Kompany apostó de forma sorprendente por el canterano Arijon Ibrahimovic como nueve. El jugador de 20 años, que en realidad es extremo izquierdo o mediapunta, regresó a Múnich tras una cesión bastante exitosa a nivel personal en el 1. FC Heidenheim y ahora entra en los planes fijos del primer equipo del FCB. A comienzos de julio, el Bayern amplió el contrato de Ibrahimovic, y Kompany se habría posicionado expresamente a favor de su continuidad.

El internacional alemán sub-21 tendrá que esperar su turno ante la fuerte competencia, pero aun así se le habría garantizado regularidad en los minutos. Y, evidentemente, además de su teórico papel principal como alternativa a Luis Díaz en el extremo izquierdo o como mediapunta, también podría tenerlos en el eje del ataque.

En el Bayern, Arijon Ibrahimovic también puede actuar como recambio de Harry Kane

Ahí cumplió de forma correcta ante el Leipzig. Aunque tuvo una que otra acción desafortunada, por momentos dejó buenas sensaciones. Por ejemplo, en el minuto 18, cuando aguantó bien el balón y lo dejó para Tom Bischof, que luego filtró para Díaz. Era una ocasión de gol potencialmente buena, pero al colombiano lo molestaron de forma decisiva justo antes del remate.

Tras la pausa de hidratación en la mitad de la primera parte, Díaz actuó brevemente como falso nueve e Ibrahimovic pasó a la izquierda. Pero pocos minutos después volvieron a cambiar, y en la presión Ibrahimovic y Bischof, alineado como mediapunta, formaron una doble punta y acosaron con intensidad y en bloque a los defensores del Leipzig.

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Tras una fase de tanteo, en la que también aparecieron las arrugas de preocupación por el tempranero cambio por lesión de Konrad Laimer, el Bayern se adelantó en el minuto 13 por medio de Díaz en un Allianz Arena con un gran ambiente. En la jugada previa fue decisivo el talento ofensivo Tim Binder.

Tim Binder deja en la victoria del Bayern en el amistoso un aire de vibes de Lennart Karl

El joven de 19 años, uno de los ganadores de la pretemporada y que ya en la victoria por 2-1 en el amistoso ante el Aston Villa en Hong Kong había dejado apuntes prometedores, fue titular por la derecha. Binder transmitió descaro y confianza, buscó una y otra vez el uno contra uno con valentía y por momentos le generó problemas al internacional David Raum.

Así fue también justo antes del gol de la ventaja, cuando encaró con decisión a Raum, se metió hacia dentro y, en vez de disparar, buscó el pase hacia Díaz al otro lado del área. El balón de Binder no llegó, pero Ridle Baku golpeó a un compañero del Leipzig en su intento de despeje y así el cuero acabó, de manera curiosa, en los pies de Díaz. El jugador de 29 años, que en los primeros 45 minutos rebosó ganas de jugar, no desaprovechó el regalo y colocó el balón de manera imparable en la escuadra.

Mientras tanto, Binder gustó con acciones de calidad, mostró su fortaleza en el regate y, pasada la hora de partido, superó con una gran maniobra a Max Finkgräfe, que había entrado por Raum. "Una pequeña copia de Karl", dijo el exjugador del Bayern Stefan Effenberg como comentarista en MagentaTV sobre el joven del FCB, que a los doce años había pasado del FC Augsburgo a la cantera del campeón récord.

No solo dejó vibes de Lennart Karl por su manera de jugar, sino también por su convincente actuación. Un pequeño aire a lo que mostró Karl, hoy ya internacional, en la Telekom Cup 2025, cuando anunció su gran temporada en un escenario mayor. Hace poco más de un año, Karl marcó como revulsivo un gol muy vistoso en el 4-0 del amistoso ante el Tottenham Hotspur y desató por primera vez la ilusión del Allianz Arena.

Binder no logró nada tan espectacular, pero ante el Leipzig el internacional alemán en categorías inferiores volvió a dejar destellos de que realmente tiene condiciones para marcar diferencias. Eso sí, no está claro si ve su futuro en el FCB. Según FCBinside, Binder despierta el interés de otros dos clubes de la Bundesliga, además de equipos de la Ligue 1 y de la Serie A. Una cesión es posible, aunque debido a la desfavorable situación contractual (su contrato actual expira en 2027) supuestamente incluso se contempla una venta definitiva.

También el talento del Bayern Maycon Cardozo revoluciona el partido ante el Leipzig

A favor de la continuidad de Binder en Múnich juega el hecho de que Kompany lo valora mucho. Tras el 2-1 ante el Aston Villa, el belga calificó de "impresionante" la actuación del canterano. Como es sabido, Kompany está muy centrado en integrar lo mejor posible arriba a los talentos de su propia cantera, y sustituyó a Binder para los últimos 20 minutos por el torbellino de 17 años Maycon Cardozo. Además, dio entrada a otra promesa de la cantera con Wisdom Mike, también de 17 años.

Tanto Cardozo como Mike dejaron nuevas muestras de su potencial sobre el césped. Cardozo, con un regate sobresaliente a un cuarto de hora del final, cuando dejó atrás de forma brillante a dos jugadores del Leipzig y Vandevoordt pudo desviar su remate al palo corto. Mike, con una buena acción individual incluida una volea demasiado alta desde casi 20 metros.

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¿Qué más llamó la atención? Tras una primera parte muy dominante del Bayern, el Leipzig salió con fuerza tras el descanso y empató merecidamente en el minuto 52 por medio de Brajan Gruda. Después, el FCB volvió a recomponerse y se puso de nuevo por delante enseguida. Nathaniel Brown, uno de los fichajes, aprovechó con sangre fría un pase de ensueño de Aleksandar Pavlovic, aunque desde una posición sospechosa de fuera de juego, y batió por debajo de las piernas al portero del Leipzig, Maarten Vandevoordt, para el 2-1. Brown marcó por primera vez en el Allianz Arena y, por primera vez, los aficionados del FCB celebraron en su casa un gol del nuevo lateral izquierdo.

El Bayern debe digerir el susto con Jamal Musiala

Mala noticia para el Bayern: mediada la segunda mitad, otro jugador tuvo que abandonar el campo tocado, en este caso el central Min-jae Kim, que aparentemente sufría problemas musculares. En su lugar entró Hiroki Ito en el minuto 69 y, al mismo tiempo, el fichaje de 50 millones Ismael Saibari debutó con la camiseta del FCB. El marroquí llamó primero la atención de forma negativa, al protagonizar una entrada bastante dura sobre Ezechiel Banzuzi. Poco después pasó también al foco futbolístico, cuando, tras un buen regate, asistió a Jamal Musiala en el tercer gol muniqués para el 3-1 definitivo.

También Musiala había entrado para el tramo final, pero poco después de su gol fue protagonista de un gran momento de susto: de repente, el internacional alemán se quedó tendido sobre el césped y compañeros y rivales llamaron con gestos frenéticos al médico de urgencias. Afortunadamente, Musiala pudo levantarse relativamente rápido, aunque al abandonar el campo todavía parecía aturdido. En un primer momento no se pudo aclarar exactamente qué le ocurría. Tampoco el capitán Manuel Neuer sabía nada más justo después del final del partido: "Se verá qué fue lo que pasó. Pero, por supuesto, cruzamos los dedos", dijo en MagentaTV sobre Musiala.

Antes de que para el Bayern llegue el primer partido serio el próximo sábado en la Supercopa ante el Borussia Dortmund, todavía queda otro amistoso en el programa. El martes, el campeón visita al Heidenheim, equipo de la segunda división.