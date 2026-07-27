Sorprendente confesión de Regragui sobre el milagro de Marruecos en el Mundial de Qatar

Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, desveló los entresijos de su histórico recorrido con Marruecos en la fase final del Mundial de 2022, repasando los desafíos que afrontó desde que asumió el cargo pocos meses antes del inicio del torneo, las ambiciones que acompañaron al combinado y, finalmente, la consecución del mejor logro en la historia del fútbol marroquí y africano al alcanzar las semifinales.

Regragui aseguró que la selección marroquí no entró en la Copa del Mundo de Catar con el objetivo de hacer un papel digno, sino que creía en su capacidad de competir con las grandes selecciones, señalando que el cambio de mentalidad fue el mayor logro alcanzado durante aquel recorrido histórico.

Regragui declaró, en unas manifestaciones recogidas por el sitio marroquí "El Botola": "Cuando la Federación Real Marroquí de Fútbol me ofreció dirigir a la selección, dije que no aceptaría la tarea si el objetivo era solo participar. Marruecos no debe ir a la Copa del Mundo únicamente por estar presente, sino para ser una selección capaz de competir. Y cuando vi la calidad de los jugadores, me convencí de que podíamos lograr algo grande".

El entrenador marroquí explicó que la escasez de tiempo fue el mayor desafío que afrontó tras asumir el cargo, ya que apenas disponía de unos tres meses para preparar el Mundial. Dijo: "Teníamos que recuperar a algunos jugadores, construir la identidad del equipo, plantear las ideas tácticas y formar el cuerpo técnico, y todo ello en un tiempo récord".

El punto de partida y la escritura de la historia de África

Regragui apuntó que el primer partido ante Croacia fue la piedra angular del recorrido de la selección marroquí, subrayando que no perder en el encuentro inaugural dio a los jugadores un gran impulso anímico.

Añadió: "Sabíamos que no perder en el primer partido sería muy importante. Después de aquel encuentro, los jugadores adquirieron una gran confianza, y luego llegó la victoria sobre Bélgica para darnos una mayor fe en nuestra capacidad de llegar lejos".

Regragui aseguró que la clasificación a la segunda ronda no era el techo de las ambiciones de la selección marroquí, sino solo el comienzo para conseguir un logro mayor. Dijo: "Tras clasificarnos de la fase de grupos, les dije a los jugadores que había llegado el momento de entrar en la historia de Marruecos eliminando a España. Y después de vencerla, nuestro objetivo pasó a ser escribir la historia de África clasificándonos a las semifinales a costa de Portugal".

Añadió: "Sentía que estábamos viviendo un momento histórico, y pedí a los jugadores que fueran conscientes de que representaban a una generación que permanecería en la memoria de los marroquíes y los africanos. Esa sensación nos dio una fuerza adicional".

El inicio de un proyecto, no su final

Regragui insistió en que la selección marroquí no se conformó con llegar a semifinales, sino que afrontó el duelo ante Francia con la ambición de clasificarse a la final. Explicó: "Tras eliminar a España y Portugal, no pensábamos en detenernos. Creíamos realmente en la posibilidad de ganar la Copa del Mundo, y por eso afrontamos el partido de Francia con la misma ambición".

Y pese a la eliminación ante la selección francesa, Regragui aseguró que lo logrado en Catar fue un auténtico punto de inflexión en la historia del fútbol marroquí. Dijo: "Tras regresar a Marruecos, empezamos a pensar en lo que nos faltaba para convertirnos en una selección que compita de forma constante al más alto nivel, porque llegar a semifinales debe ser un comienzo y no un final".

Regragui concluyó sus declaraciones subrayando que el mayor impacto del Mundial de Catar no fue únicamente el logro deportivo, sino la transformación mental que provocó dentro de la selección y en la afición marroquí.

Dijo: "Lo que más me hace feliz es que cambiamos la mentalidad de los jugadores y de la afición. En el pasado, hablar de ganar la Copa del Mundo parecía imposible, mientras que hoy los marroquíes han pasado a creer que su selección es capaz de hacer realidad ese sueño, y esa es la mayor victoria para mí".