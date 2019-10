Soria encontró el equipo con el que quiere ser campeón en Bolivia

El DT boliviano ya no hará mayores experimentos con su equipo y pondrá los mismos futbolistas para enfrentar a San José el domingo.

En The Strongest parece primar el dicho de “equipo ganador no se cambia” y el cuerpo técnico puede presentar el mismo once titular que jugó el domingo para el próximo cotejo que será contra San José, el fin de semana en la ciudad de Oruro.

El Tigre llega en un buen momento para el enfrentamiento contra el santo, hasta el momento logró dos triunfos con goleadas jugando como local y no presenta bajas por lesión o amarillas para su siguiente lance.

El artículo sigue a continuación

Las victorias sobre Destroyers (4-0) y Blooming (6-1) aumenta más la confianza del entrenador sobre sus once jugadores a quienes no cambió en estos dos compromisos.

Daniel Vaca sigue siendo seguridad en el arco; Saúl Torres, Maximiliano Ortiz, Fernando Marteli y Marvin Bejarano ya se entienden mejor en la defensa, Raúl Castro, Ramiro Vaca, Wálter Veizaga y Diego Wayar son piezas claves en el mediocampo; mientras que Harold Reina y Jair Reinoso son los delanteros preferidos para Soria.

El cuerpo técnico también cuenta con un banco de suplentes de lujo con Jhasmani Campos y Rudy Cardozo como fichas para los cambios, además del delantero Ricardo Clarke quien se pone cada vez mejor en el tema de su aclimatación. También están a la orden Moisés Calero, José Sagredo, Ronaldo Sánchez, Gabriel Valverde y Pedro Galindo, quienes usualmente aparecen en la convocatoria del equipo.