La rueda de prensa del Bayern Múnich, previa a su partido amistoso ante el Jeju SK surcoreano, vivió una situación insólita después de que el técnico Vincent Kompany se viera obligado a ejercer de traductor para su defensa surcoreano Minjae Kim, debido a un problema en la traducción.

Durante la rueda de prensa, celebrada en el marco de la gira asiática del equipo, el traductor oficial explicó que no podía traducir las preguntas del alemán al coreano o al inglés, sino que únicamente traducía del inglés al coreano, lo que llevó a Kompany a traducir él mismo las preguntas en alemán al inglés para que Kim pudiera responder.

Kim habló sobre la competencia en el eje de la defensa con Dayot Upamecano y Jonathan Tah, y afirmó: "La competencia en el Bayern Múnich es fuerte cada temporada, y estoy contento de competir con ellos. Nos une una relación magnífica y aprendo mucho de ellos, por eso me siento plenamente satisfecho."

El defensa surcoreano también desmintió los rumores que lo vinculaban con una salida del club bávaro, y dijo: "Estoy muy feliz en el Bayern Múnich. He dado todo lo que tengo en cada partido, y espero tener más oportunidades esta temporada y continuar mi trayectoria con el equipo."

Por su parte, Kompany elogió a su jugador, señalando: "Minjae siempre da lo máximo de sí en los entrenamientos y en los partidos, y ha realizado una temporada destacada. No me importa la clasificación de los defensas ni su orden, sino lo que rinden dentro del campo, y quiero ver este espíritu competitivo en todas las posiciones."

La rueda de prensa vivió otra situación divertida cuando Kompany puso en duda en broma la precisión de la traducción mientras respondía sobre sus impresiones tras haber asistido a uno de los partidos de la liga coreana, antes de continuar su intervención entre un ambiente de risas, según informó el diario alemán "Bild".

La rueda de prensa concluyó con una imagen festiva, después de que los organizadores ofrecieran a Kompany y a Kim una tarta con forma de campo de fútbol que llevaba los escudos del Bayern Múnich y del Jeju SK y la fecha del partido, para posar en fotos de recuerdo junto al técnico del equipo coreano Sérgio Costa y al portero Dongjun Kim, al final de una rueda de prensa marcada por un ambiente poco convencional.