En un resultado que podría abrir un nuevo capítulo de polémica pocos días antes de conocerse al ganador del Balón de Oro, Kylian Mbappé recibió un llamativo revés en una encuesta realizada por el diario madrileño Marca.

Los aficionados del periódico eligieron a Lamine Yamal como el jugador que más merece coronarse con el premio, mientras que la estrella del Real Madrid quedó en segunda posición.





Marca realizó una encuesta entre sus lectores sobre el jugador que merece ganar el Balón de Oro de entre la lista de los treinta nominados, en la que participaron 233.849 votantes hasta el momento de escribir estas líneas, y el resultado otorgó a Lamine Yamal un claro liderato tras obtener el 29% de los votos, con 67.494 votos.

Lo llamativo del resultado es que Mbappé, que disputa la carrera con fuerza y habla abiertamente de su merecimiento del premio, quedó en segunda posición tras cosechar el 19% de los votos, con 43.155 votos, a gran distancia del tercer clasificado.

El liderato de Yamal en la encuesta de Marca llega en un momento en el que se intensifica la competencia entre él y Mbappé, después de que ambos jugadores hablaran durante las últimas semanas de sus opciones de ganar el Balón de Oro.

Yamal había afirmado en declaraciones anteriores que se ve a sí mismo y a Mbappé como los dos mejores jugadores del mundo, antes de declarar de manera más clara que merece el premio este año en vista de lo que ha logrado, mientras que Mbappé fue más directo al decir que votaría por sí mismo.

Los últimos días también han sido testigos de un fuerte apoyo público a Yamal por parte del Barcelona, mientras que Mbappé cuenta con respaldo dentro del Real Madrid, encabezado por el entrenador José Mourinho, quien habló del merecimiento del premio por parte de la estrella francesa.

El resultado de la encuesta de Marca ofrece una imagen distinta de algunas posturas declaradas, sobre todo porque el diario tiene una identidad madridista clara, lo que hace que la ventaja del jugador del Barcelona sobre la estrella del Real Madrid entre sus lectores resulte llamativa en términos de cifras.

La encuesta no se detuvo en la disputa entre Yamal y Mbappé, ya que Fabián Ruiz quedó en tercera posición tras obtener el 13% de los votos, con 31.089 votos, mientras que Harry Kane ocupó el cuarto puesto con un 8% y 19.410 votos.

Lionel Messi quedó quinto también con un 8%, tras obtener 17.887 votos, y luego Rodri sexto con un 7% y 16.765 votos.

En la séptima posición apareció Pau Cubarsí con un 4% y 10.025 votos, mientras que Jude Bellingham y Khvicha Kvaratskhelia obtuvieron un 2% cada uno, con 5.248 y 5.237 votos respectivamente.

Marc Cucurella obtuvo 3.656 votos en la décima posición, seguido de Ousmane Dembélé en la undécima posición con un 1%, al que siguen Erling Haaland, Ferran Torres, Michael Olise, Vitinha y Vinícius Júnior.

En cuanto al resto de nominados, sus votos fueron inferiores al 1%: Julián Quiñones obtuvo 873 votos, Sadio Mané 595, Luis Díaz 583, Achraf Hakimi 520, William Pacho 421 y Bruno Fernandes 416.

Gabriel Magalhães obtuvo 415 votos, William Saliba 406, Dayot Upamecano 294, Nuno Mendes 287, Lautaro Martínez 266, Marquinhos 263 y Declan Rice 235, mientras que João Neves obtuvo tan solo 200 votos.















