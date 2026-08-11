¿Son turcos los orígenes de Mohamed Salah? Un investigador reabre el expediente de las «raíces misteriosas»

Un informe de prensa turco reavivó la polémica en torno a los orígenes de la estrella egipcia Mohamed Salah, después de plantear una tesis de investigación que vincula las raíces de su familia con una antigua familia turca procedente de la región de Trabzon, en el noreste de Turquía, concretamente del distrito de Dernekpazarı, en una llamativa afirmación que reabre el expediente de los orígenes familiares de una de las mayores figuras del fútbol egipcio y árabe.

Un hilo turco

El diario turco "Taka" publicó los detalles de una investigación elaborada por Ali Galip Yücel, profesor del departamento de Educación Física de la Universidad de Amasya, y recogida por el diario libanés "An-Nahar", en la que se aborda la historia de la familia turca "Ekşioğlu", con el intento de rastrear las ramas que se desplazaron de Anatolia hacia otras zonas, hasta llegar a Egipto, como posible eslabón en los orígenes de la familia de Mohamed Salah.

El comienzo de la búsqueda de las raíces

Según la tesis expuesta por el investigador turco, la familia "Ekşioğlu" cuenta con ramificaciones históricas en distintas zonas de Anatolia durante la época otomana, antes de que sus linajes se ramificaran y se repartieran entre varias regiones, mientras que la investigación señala que una de esas ramas se dirigió posteriormente a Egipto.

Yücel considera que esta rama podría representar el posible punto de conexión entre la familia turca y la familia de Mohamed Salah, aunque este vínculo sigue en el terreno de la investigación y no ha llegado a la fase de una demostración histórica concluyente.

"Ekşi Ali Bajá": un antiguo eslabón en la historia

Los hilos de la investigación se remontan a una figura otomana conocida como "Ekşi Ali Bajá", del que la tesis indica que fue uno de los allegados del sultán Mehmed el Conquistador, antes de que su nombre quedara ligado a una zona situada en el distrito de Dernekpazarı, en la provincia de Trabzon, donde fue enterrado.

Según la investigación, la descendencia de "Ekşi Ali Bajá" se dispersó posteriormente por distintas zonas de Anatolia y del Imperio otomano, mientras que algunas ramas se establecieron en Ordu y Rize, y se cree que otra rama se dirigió a Egipto.

¿Dónde comienza el vínculo?

El investigador intenta, mediante el rastreo del movimiento de estas ramas, llegar a un eslabón que conecte a la familia asentada en Trabzon con la familia de Mohamed Salah en Egipto, basándose en indicios históricos y nombres que aparecen en registros y fuentes relacionadas con la época otomana.

La tesis incluye el nombre de "Ekşizade Bendullah", al que la investigación presenta como una figura religiosa vinculada al jeque sufí Jalid al-Naqshbandi, con la referencia al traslado de una de las ramas de la familia "Ekşioğlu" a Egipto.

¿Son realmente turcos los orígenes de Mohamed Salah?

A pesar de los detalles que incluye la investigación, hablar de unos orígenes turcos de Mohamed Salah sigue siendo una mera hipótesis de investigación no probada históricamente, ya que el informe no aportó documentos de archivo originales ni una cadena genealógica continua y documentada que conecte de forma directa a la familia "Ekşioğlu" en Trabzon con la familia de Mohamed Salah asentada en Egipto.

Además, la similitud de los nombres o la existencia de ramas de una misma familia en distintas zonas no basta por sí sola para probar un vínculo de parentesco, lo que hace que la tesis necesite pruebas adicionales y una revisión independiente antes de considerarla una verdad histórica.

El investigador continúa la búsqueda del eslabón perdido

Según el diario turco, Ali Galip Yücel tiene la intención de continuar la investigación sobre la historia de la familia, centrándose en las ramas que se cree que abandonaron Anatolia y se dirigieron a Egipto, con la esperanza de llegar a documentos más claros que zanjen la naturaleza del supuesto vínculo.