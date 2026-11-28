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La crisis del Manchester United tocó fondo el sábado: el primer partido de Mauricio Pochettino en casa al frente del equipo terminó en una humillante derrota por 4-0 ante el Brentford. Pese al ambiente hostil en Old Trafford, Youri Tielemans pidió a sus compañeros que siguieran unidos en torno a la propuesta táctica de su nuevo entrenador.

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Pesadilla para Pochettino en Old Trafford

El inicio de la era Pochettino en Old Trafford se ha convertido rápidamente en una pesadilla: el Manchester United ha encajado su segunda goleada consecutiva por 4-0 . Sus problemas defensivos también han hecho que, por segunda vez en su historia, no haya dejado su portería a cero en ninguno de sus 12 primeros partidos de liga. La anterior ocasión fue en la temporada 1930-31 de la máxima categoría.

Al analizar la pésima actuación tras el partido, el centrocampista Tielemans no eludió la realidad de la situación. En declaraciones a BBC MOTD, el internacional belga expresó el dolor que comparte el vestuario: «Es duro. No es agradable. Pierdes 4-0 en casa, no marcas, encajas goles y acabas perdiendo el partido, algo difícil de asimilar. Es duro porque creamos ocasiones para marcar. Luego no marcamos, ellos tienen una ocasión y después media ocasión, y es gol. De repente, el marcador está 2-0. Es difícil de asimilar».

Tielemans pide unidad

El pitido del descanso en Old Trafford fue recibido con una sonora pitada después de que Callum Wilson dejara al Brentford en una posición muy favorable con dos goles en 13 minutos. El delantero abrió el marcador en el minuto 19 al encontrar espacio entre dos defensas y aprovechar un pase de Dango Ouattara. Después firmó su segundo tanto con un potente remate, tras un pase de Mikkel Damsgaard que rompió la defensa del United y una acción de Ouattara que generó aún más espacio.

Las esperanzas de remontada del Manchester United se desvanecieron en el minuto 82, cuando Kristoffer Ajer remató a gol un córner y volvió a poner de manifiesto los problemas de los locales a balón parado. Kevin Schade agravó la derrota en los últimos minutos con una sutil vaselina por encima de Senne Lammens para sellar una victoria contundente y dejar al equipo de Pochettino con dos derrotas consecutivas por 4-0.

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«Son momentos difíciles», continuó Tielemans. «Tenemos que luchar, mantenernos unidos y trabajar en los entrenamientos. No son buenos momentos. Por supuesto, es completamente normal: la afición está ahí con nosotros, no se siente bien y nosotros, como jugadores, tampoco. También estamos frustrados. Ahora mismo las cosas no nos salen. Tenemos que seguir luchando. Eso se hace como equipo. No hemos estado a la altura como equipo. Esa es la verdad. Tenemos que aceptarlo, asumir la responsabilidad y seguir adelante».

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Confianza en el proyecto de Pochettino

Pese al difícil comienzo de su etapa, Tielemans está convencido de que Pochettino es el hombre adecuado para dirigir la reconstrucción . El argentino se hizo cargo del Manchester United tras la marcha de Michael Carrick, pero aún no ha logrado una victoria en sus tres primeros partidos al frente del equipo: cayó 4-0 ante el Liverpool en la Premier League, empató 2-2 con el Sporting CP en la Champions League y volvió a perder 4-0 frente al Brentford.

Sobre el cambio de entrenador, Tielemans añadió: «Es lo que hay. Llegas a mitad de temporada y hay muchos partidos. Él está intentando implantar sus ideas y transmitir su mensaje al equipo. No se ve el trabajo que se hace entre bastidores porque los resultados son negativos. Ojalá lleguen los buenos resultados. Sabemos que no son momentos positivos. No hemos ganado ningún partido desde el de casa contra la Roma en la Champions League, antes del parón. Solo tenemos que recuperar esa sensación en el próximo partido».

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El United podría caer al último puesto

La derrota deja al Manchester United en la 19.ª posición, con solo ocho puntos. Su única victoria de la temporada sigue siendo la conseguida ante el Ipswich en agosto. Por su parte, el convincente triunfo del Brentford lo aúpa al quinto puesto, con 20 puntos. La situación del United podría empeorar aún más: caería al último puesto de la Premier League el domingo si el Crystal Palace vence al Hull City.