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El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, ha hablado de las conversaciones privadas que mantuvo con Mike Maignan tras la expulsión del portero en una decepcionante noche europea. El técnico del Milan atraviesa un momento difícil en San Siro: debe lidiar con una lista de lesionados cada vez más larga y, al mismo tiempo, mantener la imbatibilidad del equipo en las competiciones nacionales.

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Amorim aborda el momento de locura de Maignan

Amorim ha adoptado una postura firme pero justa ante la reciente falta disciplinaria de Maignan. El portero francés fue expulsado durante la derrota del Milan por 3-0 ante el Bournemouth en la Europa League tras dar un empujón impropio de él a Tyler Adams. El incidente se produjo mientras se lanzaba un córner y dejó al equipo italiano ante una tarea muy difícil en Inglaterra.

«Los jugadores no son niños, son hombres. Maignan entendió enseguida que no puede hacer eso, que no podemos ponernos en esa situación», explicó Amorim en una entrevista con DAZN Italia. El técnico portugués quiso recalcar que la derrota en Bournemouth no se debió a una falta de calidad técnica, sino de espíritu de lucha. Añadió: «Hablé con él, pero también hablé con todos. Me pareció que lo que pasó al principio contra el Bournemouth no tuvo nada que ver con la táctica ni con la calidad técnica, porque no eran mejores que nosotros técnicamente; fueron más competitivos».

El entrenador sigue centrado en elevar la intensidad de su plantilla. Señaló que la mayor competitividad de los rivales ha sido una constante, incluso en partidos en los que el Milan ha seguido invicto. «Es algo que también vemos en las primeras partes en la liga; se trata de lo competitivos que somos. A veces tenemos que olvidarnos de jugar muy bonito y afrontar el partido de otra manera», comentó Amorim, que destacó así su deseo de adoptar un enfoque más pragmático y agresivo cuando la situación lo exija.

La gestión de una crisis de lesiones cada vez mayor

Más allá de los problemas disciplinarios, Amorim afronta una grave crisis en la plantilla por el aumento de las bajas por lesión. El viaje a Bournemouth resultó especialmente costoso: Adrien Rabiot, Mario Gila y Diego Moreira sufrieron problemas físicos que les impidieron disputar el encuentro de hoy contra el Udinese. Sus ausencias complican aún más las opciones del Milan a la hora de confeccionar la alineación, ya que Samuel Chukwueze, Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers y Pietro Terracciano también estaban de baja por lesión.

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Al hablar de la necesidad de rotar la plantilla, Amorim fue tajante sobre el estado físico de sus jugadores. «No pueden jugar, sencillamente no es posible. Tenemos que cuidar a los jugadores y hoy también hay algunos a los que debemos dosificar los minutos», señaló. La exigencia del calendario le ha obligado a hacerlo, según explicó: «Con este calendario, es imposible utilizar a todos al mismo tiempo. Como tenemos que intentar ganar todos los partidos, debemos equilibrarlo todo, y hoy no están disponibles».

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Cambios tácticos y rotaciones en defensa

Las bajas han obligado a Amorim a recurrir a jugadores menos habituales de su plantilla y a dar a Fikayo Tomori y Sankhoun Diawara sus primeras titularidades de la temporada en la Serie A.

«Sabemos que el Udinese juega con cinco atrás, así que intentamos jugar de otra manera», comentó Amorim sobre el planteamiento táctico. También detalló cómo elige a sus jugadores en este periodo marcado por las lesiones: «Lo importante es la rotación. Intento elegir a los jugadores que están físicamente disponibles y después fijarme en sus características. Si tuviera a todos los jugadores, quizá jugaría de otra manera, pero hoy creo que este es el mejor once inicial para el partido. No será la alineación que termine el encuentro, pero es la mejor para empezar».

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Partidos cruciales a la vista

El Milan se encuentra en una situación extraña: sigue invicto en la Serie A, pero le cuesta ofrecer actuaciones regulares. Los empates con muchos goles ante la Juventus y la Lazio, sumados a una sufrida victoria por 3-2 sobre el Atalanta en la que estuvo cerca de desperdiciar una ventaja de tres goles, han dejado a la afición con ganas de mayor estabilidad. El regreso de Goncalo Ramos supone un refuerzo oportuno para el ataque justo cuando el calendario empieza a intensificarse con varios partidos importantes.

«Goncalo Ramos está listo para jugar; de lo contrario, no estaría aquí. Tuvo un problema entre semana, se ha recuperado y todos los que están aquí, incluidos los del banquillo, están listos para jugar», concluyó Amorim. El Milan afronta una semana decisiva que incluye un partido entre semana contra el Bolonia antes del esperado derbi de la Madonnina frente a su gran rival, el Inter.