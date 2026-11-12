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Son Heung-min y otros internacionales destacados de Corea del Sur han desmentido públicamente los rumores de una grave disputa en el vestuario tras su decepcionante eliminación del Mundial de 2026. Los jugadores veteranos emitieron un comunicado conjunto desde Doha para desmentir las informaciones sobre una brecha generacional y amenazas de retirarse de la selección.

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Las estrellas de Corea del Sur desmienten los rumores de división

Son y varios jugadores importantes de la selección de Corea del Sur han negado rotundamente los rumores de un enfrentamiento en el vestuario. La plantilla quedó sometida a un intenso escrutinio público tras su decepcionante eliminación en la fase de grupos del Mundial de 2026.

Algunas informaciones apuntaban a una división generacional entre los veteranos y los jugadores más jóvenes de la plantilla. Sin embargo, los futbolistas de mayor peso han publicado ahora un comunicado conjunto para aclarar la situación y unir al equipo.

Desde la concentración que mantienen actualmente en Doha, los jugadores subrayaron su compromiso colectivo. Prometieron trabajar juntos para servir de ejemplo a la próxima generación de talentos surcoreanos.

Los jugadores niegan haber amenazado con retirarse de la selección

El comunicado conjunto lleva las firmas del capitán Son, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom y Kim Min-jae. El grupo desmintió en particular las afirmaciones de que algunos jugadores habían amenazado con dejar la selección.

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«Es completamente falso que intentáramos imponer determinadas exigencias bajo la condición de retirarnos», confirmaron los jugadores a través de la Federación de Fútbol de Corea. «Llevamos mucho tiempo jugando juntos por el fútbol surcoreano y somos compañeros que seguirán avanzando hacia el mismo objetivo».

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El fracaso en el Mundial desata un debate generacional

La tensión interna surgió inicialmente a raíz de la prematura eliminación de Corea del Sur en el Mundial de 2026. Pese a comenzar el torneo con una victoria ante Chequia, las posteriores derrotas por 1-0 frente a México y Sudáfrica supusieron su eliminación.

Las consecuencias fueron inmediatas: dimitieron el seleccionador Hong Myung-bo y el presidente de la KFA, Chung Mong-gyu. Después surgieron rumores sobre una división entre los veteranos de la «generación del 92», entre ellos Son, y la «generación del 96», a la que pertenecen Kim y Hwang Hee-chan.

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Las especulaciones se intensificaron cuando Son fue suplente en el decisivo último partido de la fase de grupos contra Sudáfrica. Durante el parón internacional de octubre aparecieron nuevas informaciones sobre las desavenencias, lo que llevó a los jugadores a romper por fin su silencio esta semana.

Moreno busca formar una plantilla unida

El seleccionador interino Robert Moreno tiene ahora la tarea de unir a la plantilla mientras prepara los próximos amistosos contra Arabia Saudí y Catar. Ha convocado a todos los jugadores implicados en los recientes rumores.