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El delantero del LAFC Son Heung-Min ha respaldado públicamente la reciente valoración de Thomas Muller sobre la falta de presión en la Major League Soccer (MLS). El exjugador del Tottenham sostiene que la leyenda alemana ha «dado en el clavo» al explicar cómo la ausencia de ascensos y descensos afecta a la intensidad sobre el terreno de juego.

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Son da la razón a Muller sobre sus palabras acerca de la presión en la MLS

Son ha respaldado las recientes declaraciones de Muller sobre la falta de presión en la MLS. El internacional surcoreano coincide con el jugador del Vancouver en que la ausencia de ascensos y descensos influye mucho en la forma en que los futbolistas afrontan los partidos.

Muller abrió el debate la semana pasada al afirmar que es difícil comparar la MLS con las ligas europeas porque «no hay una gran presión». En declaraciones a los periodistas, Son aseguró que el alemán había «dado en el clavo» con su valoración de la máxima categoría norteamericana.

El exjugador del Tottenham echa de menos las intensas luchas por evitar el descenso

Son, que llegó al LAFC en 2025 tras una larga etapa en el Tottenham Hotspur, comparó su entorno actual con el escrutinio constante del fútbol inglés. Cree que la amenaza permanente del descenso aporta una intensidad que beneficia al espectáculo en su conjunto.

«La MLS está creciendo, están llegando jugadores de mucho renombre a la MLS, pero a veces sientes que hay menos presión porque no hay descensos», dijo Son, según recoge ESPN. «No puedo controlar eso, pero estoy disfrutando de esta liga. Creo que Thomas ha dado en el clavo. Estoy totalmente de acuerdo. Tuvo una trayectoria increíble en la Bundesliga y siente que tiene razón al decirlo.

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«Yo estuve en la Premier League: cada semana, la presión es máxima. Si no rindes, si no juegas bien, si tu equipo empieza a tener problemas o está en la mitad baja de la tabla, lo pasas mal. Creo que eso lo hace más divertido».

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Muller señala la despreocupación defensiva y lo que se juegan los clubes

Muller inició el debate al analizar las diferencias tácticas entre Norteamérica y Europa. El exjugador del Bayern de Múnich sugirió que tener garantizada la permanencia en la máxima categoría favorece una mentalidad defensiva más relajada y «descuidada».

«Cuando juegas contra un equipo de la zona baja en Europa, lucha por su supervivencia», dijo Muller. «A veces tengo la sensación de que, debido al sistema, el estilo de juego es un poco más optimista, o descuidado, en defensa. Lo que a veces echo de menos es quizá la regularidad: la diferencia entre lo bueno y lo malo es mayor».

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Más allá de esa mayor apertura táctica, Muller señaló que el descenso en Europa pone en peligro los medios de vida de las personas, los presupuestos de los clubes y los futuros contratos. En la MLS, por el contrario, las franquicias que atraviesan dificultades pueden optar simplemente por reconstruir sus equipos sin afrontar graves consecuencias económicas.

Piden a la MLS que estudie cambios estructurales

Pese a expresar sus dudas sobre la intensidad competitiva, tanto Son como Muller reconocieron los aspectos positivos del sistema actual. Muller señaló que los partidos abiertos, con menos restricciones, suelen ofrecer jugadas ofensivas emocionantes y acciones individuales impresionantes.

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Sin embargo, Son espera que los responsables de la liga tengan en cuenta sus comentarios mientras la MLS sigue atrayendo talento de élite mundial. «Quiero lo mejor para la MLS, así que quizá puedan estudiarlo y hacer algo», concluyó el jugador del LAFC.