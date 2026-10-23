«¡Son como bebés!»: Wayne Rooney carga contra Bruno Fernandes y Lisandro Martinez, a quienes tacha de «egoístas», mientras se agrava la crisis del Manchester United tras la derrota ante el Como

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Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, ha arremetido con dureza contra la plantilla actual y ha tachado de «niñatos» a los jugadores veteranos, a los que acusa de no querer asumir su responsabilidad en la crisis cada vez más grave del club. El excapitán no se mordió la lengua después de que Bruno Fernandes y Lisandro Martinez cuestionaran públicamente el planteamiento táctico y los fichajes del club.

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Rooney, furioso porque Fernandes se libra de una sanción

La humillante derrota del Manchester United por 4-1 ante el Como en la Champions League ha desatado una oleada de críticas, encabezadas por Rooney, leyenda del club. El entrenador Michael Carrick está sometido a una enorme presión, agravada por las críticas públicas del capitán Fernandes al planteamiento táctico del equipo tras la derrota en Italia.

Pese a sus explosivas declaraciones después del partido, Fernandes se ha librado de una sanción. Los dirigentes de Old Trafford reconocieron la frustración del centrocampista durante la pésima actuación en Europa y optaron por no retirarle el brazalete ni imponerle una multa.

Este trato indulgente contrasta claramente con el que el club dispensó recientemente a Lisandro Martinez. El defensa argentino recibió una multa y tuvo que disculparse públicamente después de criticar al director deportivo Jason Wilcox tras una reciente derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid.

Fernandes se queja y Rooney contraataca

Getty Images

Rooney estaba furioso por la falta de responsabilidad del capitán. En el pódcast de The United Stand, afirmó: «Cuando Martinez hizo aquellas declaraciones, dije que era una auténtica pesadilla porque iba a dividir el vestuario. Aquello fue el comienzo. Ahora lo hemos visto con Bruno y lo veremos con más jugadores. La razón es que esos jugadores no quieren asumir responsabilidades.

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»Se puede discutir si Bruno tenía razón o no en lo que dijo, pero hay que asumir responsabilidades sobre el terreno de juego, hay que asumirlas como grupo de jugadores. Hubo momentos en los que Sir Alex Ferguson y yo no nos hablábamos, pero en el campo lo habría dado todo por él».

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Las estrellas «egoístas» deben mirarse al espejo

Rooney cree que los jugadores actuales anteponen su ego al bienestar del club. Continuó: «Estos jugadores son egoístas. Solo se preocupan por sí mismos. No les importan sus compañeros, ni el entrenador, ni el personal, ni los aficionados. Solo les importan ellos mismos.

»Si no consiguen lo que creen que les corresponde, se comportan como niños pequeños: montan una rabieta y echan la culpa a cualquiera menos a sí mismos. Tienen que mirarse a sí mismos».

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Por último, señaló el mal rendimiento individual del capitán. «Bruno probablemente atraviesa su peor racha de forma desde que llegó al club y, una vez más, no es casualidad que esté presionando a otra persona porque no quiere afrontar la situación», concluyó Rooney. «Si se mira al espejo, si Martinez se mira al espejo, si todos los jugadores lo hacen... verán que quienes tienen delante son ellos mismos y que lo que ven no es suficiente».

Carrick lucha por conservar su puesto





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Carrick debe restablecer rápidamente la armonía en un vestuario dividido mientras lucha por conservar su puesto de entrenador. Rooney ya ha pedido a la directiva del United que aclare el futuro inmediato del técnico para evitar una mayor inestabilidad.

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Con jugadores veteranos que cuestionan abiertamente la táctica y leyendas del club que condenan su actitud, el Manchester United afronta una tarea monumental para salvar la temporada. El United necesita desesperadamente una actuación conjunta y convincente sobre el terreno de juego para poner fin a su pésima racha y rebajar el ambiente tóxico que rodea Old Trafford.



