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Andoni Iraola ha admitido que el Liverpool «a veces es demasiado honesto» después de que una llamativa estadística revelara que ningún equipo de la Premier League ha cometido más faltas esta temporada. El Liverpool visita al Crystal Palace el domingo tras dos derrotas consecutivas ante el Arsenal y el Fenerbahce. Su entrenador espera una reacción, aunque Ryan Gravenberch sigue siendo duda por un problema en el talón.

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El Liverpool es el equipo que más faltas comete en la Premier League

El Liverpool ha cometido 128 faltas en la Premier League esta temporada, más que cualquier otro equipo de la competición, según informa The Independent. En el extremo opuesto, solo tres equipos han recibido menos faltas que el conjunto de Iraola, al que le han señalado apenas 88 a favor.

El Liverpool ha perdido sus dos últimos partidos, ante el Arsenal y el Fenerbahce, y no le señalaron un penalti contra el Arsenal pese a que agarraron de la camiseta a Alexander Isak. El asunto salió a relucir en la rueda de prensa de Iraola antes de la visita del domingo a Selhurst Park.

Iraola no sabe cómo tomarse los elogios del árbitro

El entrenador del Liverpool reconoció que sus jugadores no intentan engañar a los árbitros y reveló que su comportamiento incluso les valió una felicitación del colegiado. «Somos un grupo bastante honesto, a veces demasiado», dijo Iraola. «Incluso el otro día, después del partido, el árbitro nos felicitó… ¡No sé si eso me gusta o no!

»Nuestro comportamiento fue muy bueno. Creo que tiene que ser auténtico; no se pueden fingir las cosas; las protestas tienen que ser sinceras. Tenemos ganas de presionar, queremos ser intensos, pero hay una gran diferencia y hay que encontrar el equilibrio».

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Iraola explica la «extraña temporada» del Liverpool

El Liverpool ocupa la quinta posición en la Premier League, a nueve puntos del líder, el Arsenal. Solo ha encajado nueve goles en nueve partidos de liga, pero ya ha recibido 10 en cuatro encuentros de la Champions League. «Ha sido una temporada extraña», añadió Iraola. «En la Champions League marcamos mucho y encajamos mucho. En la Premier League marcamos menos y encajamos menos. Obviamente queremos marcar más y encajar menos.

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»Se trata de controlar los partidos. A veces, contra el Fenerbahce, controlamos demasiado, ocupamos buenas posiciones y llegamos, pero en ocasiones tenemos que meter más jugadores en el área. Eso nos hará perder algo de control, sí, pero nos dará más peligro. Especialmente contra el Arsenal… tenemos que atacar mejor el área».

Gravenberch es duda para el Liverpool, que busca ganar al Palace

Iraola confirmó que la presencia de Gravenberch en Selhurst Park está en duda, ya que el centrocampista sigue lidiando con dolores en el talón.

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«Hace una semana llevábamos una buena racha, estábamos en una buena situación y con mejor ánimo», dijo. «Ahora eso cambia y tiene que ser así. Tenemos que reaccionar tras dos derrotas: necesitamos ganar al Palace fuera de casa».