Compartir Sigue a GOAL en Google

Ousmane Dembele pasó la mayor parte de la victoria por 2-0 del Paris Saint-Germain ante el Lorient en la Ligue 1 en la banda derecha, en lugar de ocupar su habitual posición central. Luis Enrique explicó que el ajuste táctico buscaba encontrar espacios ante una defensa compacta, mientras las lesiones reducían las opciones del PSG en las bandas.

Anuncios

Dembele juega en la banda y el PSG suma su novena victoria consecutiva

El Paris Saint-Germain encadenó su novena victoria consecutiva en la Ligue 1 al imponerse por 2-0 al Lorient el sábado en el Parque de los Príncipes, en un partido en el que Ousmane Dembele jugó principalmente en la banda derecha.

Después de que Senny Mayulu abriera el marcador en el minuto 32 jugando como delantero centro, Dembele sentenció el encuentro en el 67 tras una actuación muy activa por la banda.

«Si lo pones en el centro, no recibe el balón»

Según RMC, tras dos temporadas jugando principalmente por el centro como delantero centro, Dembele volvió a la banda derecha para abrir la defensa del Lorient junto a Achraf Hakimi y Warren Zaire-Emery, mientras Mika Godts, Dro Fernandez y Senny Mayulu actuaban por la izquierda.

«Ousmane Dembele habría preferido tener su libertad habitual, pero ante un equipo como el Lorient, que defiende muy bien por el centro, los espacios están sobre todo en las bandas», explicó Luis Enrique. «Si pones a Ousmane Dembele en el centro, no recibe el balón. Es un jugador muy inteligente; sabe dónde están los espacios durante el partido. Si tiene la oportunidad de jugar por el centro, es maravilloso para nosotros, pero si no tiene espacio, hay que entender que somos un equipo muy difícil de defender por las bandas».

Anuncios Anuncios

Adaptarse a las lesiones de los extremos y terminar con fuerza

Luis Enrique señaló que el cambio respondía a las circunstancias y no suponía necesariamente una modificación permanente, mientras el PSG afronta la preocupación por las lesiones de larga duración de Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia. También destacó que, en su ausencia, Dembele y Mika Godts, titular por la izquierda, asumieron los duelos físicos del equipo.

Related Topics

Aunque se mostró satisfecho con el inicio del PSG y con el control general del partido ante un Lorient combativo, el entrenador admitió que los últimos diez minutos le frustraron por los errores individuales y la falta de concentración. «No creo que el Lorient viniera aquí solo a defender. También intentó jugar a su manera y ponernos las cosas difíciles», dijo Luis Enrique. «Fue un partido mucho mejor de lo que esperaba».

El PSG gana impulso en la liga y en Europa

Dos partidos consecutivos sin encajar goles y los tres puntos de la jornada 12 prolongan la buena racha del PSG en la liga, mientras el equipo gestiona la profundidad de su plantilla y la condición física de sus jugadores a lo largo de la temporada.

Anuncios

Con Dembele mostrando su capacidad de desborde desde las bandas y Mayulu aportando por el centro, Luis Enrique buscará mantener el buen funcionamiento de sus rotaciones ofensivas en los próximos partidos.