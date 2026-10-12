Okan Buruk, director técnico del Galatasaray turco, elevó el nivel del desafío antes del enfrentamiento ante el Barcelona en la Champions League, al asegurar que su equipo no se limitará a defender pese a la fortaleza del rival, y subrayando que jugar en medio de la afición del club turco le da el impulso para medirse a los candidatos al título.

El Galatasaray recibe al Barcelona en Estambul mañana martes, en un partido en el que el conjunto turco buscará aprovechar los factores de la cancha y el público para dejar su huella en Europa, después de haber caído por 1-3 ante el Sporting de Lisboa en su encuentro anterior.

Buruk, de 52 años, dijo que el Barcelona puede ser el mejor equipo del mundo en cuanto a nivel en la actualidad, y que muchos lo considerarán el candidato al triunfo, pero insistió en que el Galatasaray afrontará el duelo con una gran confianza en sus capacidades.

Y añadió el entrenador del equipo turco: "Somos el Galatasaray y vamos a jugar en nuestro campo, por lo tanto, y al margen de la alineación con la que disputemos el partido, debemos ser ofensivos. No nos conformaremos con defender ante el Barcelona, también atacaremos".

Gündogan espera su oportunidad ante el Barcelona

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Buruk abordó la situación del alemán Ilkay Gündogan, exjugador del Barcelona, después de que se quedara en el banquillo durante la victoria por 3-1 ante el Kasimpasa el pasado viernes, en una decisión que generó interrogantes sobre su papel dentro del equipo.

Sin embargo, el técnico turco quiso elogiar a su jugador, asegurando que está satisfecho con su compromiso en los entrenamientos y su disposición para participar, a pesar de no haberle dado la oportunidad de jugar en el último partido.

Buruk declaró: "Ilkay siempre da lo máximo de sí en los entrenamientos, está listo y esperando jugar. Hicimos cambios ofensivos el viernes y no podemos dar entrada a un gran número de jugadores al mismo tiempo. Todos los jugadores del equipo tienen una personalidad magnífica y quieren al club, y no debemos malinterpretar lo que hizo Ilkay. Estoy muy satisfecho con él".

El entrenador del Galatasaray reconoció que dejar fuera a los jugadores de los partidos puede dejarles una huella psicológica, recordando su experiencia previa como futbolista y señalando que el fútbol no está exento de sentimientos humanos.

Y explicó: "Vengo del mundo del fútbol como jugador y todos hemos pasado por situaciones así. Los jugadores no son máquinas, son personas con sentimientos encontrados. Gündogan no participó y no entró ni al campo después del calentamiento en la línea de banda. Si yo estuviera en su lugar, me sentiría triste, y quizá lo mostraría en algunas ocasiones, pero no debemos darle demasiadas vueltas a estos asuntos".

Elogios para la estrella rusa Alexey Batrakov

En otro orden, Buruk elogió al ruso Alexey Batrakov, de 21 años, que se incorporó al Galatasaray procedente del Lokomotiv de Moscú el pasado mes de agosto por 25 millones de euros.

El entrenador confirmó su admiración por el potencial del jugador y por su personalidad profesional, al considerar que su deseo de progresar y de trabajar duro le ayuda a integrarse rápidamente en el sistema del equipo.

Buruk dijo: "Lo fichamos porque es un futbolista excelente. Es un auténtico profesional y una gran persona, abierto a evolucionar y a trabajar duro. Trabajar con un jugador como él es importante para mí, y todos lo queremos mucho".

Y agregó que Batrakov se adaptó con rapidez al estilo de juego del equipo, expresando su satisfacción con su nivel y su aportación, y subrayando que trabajar con futbolistas que buscan constantemente progresar representa un elemento importante en el proyecto del Galatasaray.