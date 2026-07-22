La estrella del Barcelona quedó fuera de los planes del Al-Hilal durante el actual mercado de fichajes de verano, gracias al extremo neerlandés Crysencio Summerville, próximo nuevo fichaje procedente del West Ham United.

Diversos informes de prensa habían confirmado que el Al-Hilal estaba cerca de fichar a Summerville en el actual mercado veraniego por 80 millones de euros, lo que lo convertiría en el segundo jugador más caro de la historia de la Liga saudí.

El diario catalán "Sport" señaló que el fichaje de Summerville por el Al-Hilal puso fin a la idea de una posible incorporación del extremo brasileño Raphinha, del Barcelona, durante el actual mercado de fichajes de verano.

El periódico explicó que el Al-Hilal entró en el mercado de fichajes con Raphinha como su principal prioridad, ya que había destinado una cifra enorme para hacerse con sus servicios, tanto para comprarlo al Barcelona como en lo relativo al salario que percibiría.

Sin embargo, la constante insistencia del extremo brasileño en permanecer en el Barcelona bajo la dirección del entrenador alemán Hansi Flick llevó al club saudí a pensar en fichar a un nuevo extremo en su lugar, y la elección recayó en Summerville.

De esta manera, quedó confirmada la continuidad de Raphinha en el Barcelona la próxima temporada, como mínimo, con lo que el club catalán cerró uno de los expedientes más complicados de los últimos tiempos.

Cabe recordar que Raphinha ofreció un rendimiento muy destacado con el Barcelona en las dos últimas temporadas, hasta el punto de ser uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro en 2025, antes de que se lo llevara el francés Ousmane Dembélé, extremo del París Saint-Germain.