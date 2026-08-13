El Atlético de Madrid está a punto de fichar a una estrella del Tottenham durante el actual mercado de fichajes de verano, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo sobre la operación.

Según el diario "Marca", el Atlético de Madrid se acercó a cerrar una de sus operaciones más importantes en el actual mercado de fichajes de verano, con la incorporación del defensa argentino Cristian Romero, jugador del Tottenham.

El club alcanzó un acuerdo preliminar con el Tottenham para la incorporación del central argentino apodado "el Cuti", dada su forma de jugar basada en la fuerza y la lucha.

Los informes apuntan a que el valor de la operación asciende a unos 40 millones de euros, incluyendo variables (35 millones de euros + 5 millones de euros).

En caso de que las negociaciones continúen sin contratiempos, se espera que Romero viaje a Madrid hoy jueves para someterse al reconocimiento médico y, de esta forma, el Atlético se asegurará de contar con uno de los mejores centrales del mundo.

Tras varios días de negociaciones con el jugador, el Atlético de Madrid y el Tottenham continuaron las negociaciones hasta alcanzar un acuerdo preliminar anoche.

El Atlético de Madrid decidió fichar al central argentino en cuanto se aceleró el ritmo de las salidas de Nahuel Molina y Matteo Ruggeri. Con la marcha de los dos laterales y el traspaso de Almada a River Plate, Matías Alemany, director deportivo, inició los trámites para la contratación de un objetivo largamente esperado por el club.

La temporada pasada, "el Cuti" fue el principal objetivo del Atlético de Madrid para reforzar su línea defensiva, pero las exigencias económicas del Tottenham obligaron a los rojiblancos a retirarse de la puja.

Un año después, se ha cumplido el deseo del jugador, ya que siempre prefirió la oferta del Atlético a las de otros grandes clubes europeos. Así, el internacional argentino cumplió su deseo de jugar bajo las órdenes de Diego Simeone y supondrá una incorporación de calidad para la línea defensiva del Atlético.

Cabe recordar que informes anteriores confirmaron que la llegada de Romero podría suponer una solución inesperada para la crisis de Julián Álvarez, dada la especial relación entre los jugadores, ya que el Atlético intentará utilizarlo para convencer a su compañero de quedarse y renunciar a la idea de fichar por el Barcelona.