Después de que el diario español AS informara el jueves de los primeros avances en las conversaciones, según Romano pocas horas después se dijo que todos los detalles entre los blancos y la parte del centrocampista de 21 años ya están completamente negociados.

El nuevo contrato estaría fechado, como mínimo, hasta 2031. Romano incluso habla de una duración hasta 2032. De este modo, el turco entra dentro de la plantilla en unas dimensiones que actualmente son casi inalcanzables: solo el fichaje veraniego Yan Diomande, por quien el club puso sobre la mesa la orgullosa cifra de 125 millones de euros, tiene un contrato todavía más largo, hasta el año 2033.

Para Güler, la inminente firma supone el ascenso definitivo a la élite del club. El contrato original, firmado en el verano de 2023 con su llegada desde Fenerbahce, todavía se extendía hasta 2029.

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¿Qué traspaso pagó el Real Madrid a Fenerbahce por Arda Güler?

Entonces, el Real transfirió una cantidad de 28 millones de euros a Estambul. Una inversión que desde hace tiempo ya ha dado mucho más que sus frutos. Con un valor de mercado actual de 90 millones de euros, el zurdo lidera sin discusión el ranking de los futbolistas turcos más valiosos. En paralelo a la ampliación del contrato, este estatus ahora también se refleja en el salario: se dice que el sueldo anterior de Güler, cifrado en unos cinco millones de euros al año, experimentará un drástico aumento.

En lo deportivo, el joven se ha vuelto imprescindible paso a paso. En la pasada temporada firmó unos notables 20 aportes de gol en 51 partidos oficiales y se fue ganando cada vez más titularidades.

También bajo el nuevo entrenador jefe, Jose Mourinho, el atacante reforzó sus credenciales: fue titular en tres de los primeros cuatro partidos de liga y registró en cada uno de ellos un gol y una asistencia. En la Champions League, en la victoria por 2-1 contra el Inter de Milán, solo una sanción por roja de la temporada anterior frenó su impulso.