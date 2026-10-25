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El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, ha criticado duramente el planteamiento táctico del Liverpool tras la derrota de su equipo por 2-0 en Anfield el domingo, en la Premier League. Pese al resultado, insistió en que sus jugadores fueron los únicos que mostraron una verdadera intención ofensiva durante todo el partido.

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Hurzeler destaca el dominio del Brighton pese a la derrota

Hurzeler acabó frustrado tras ver cómo su equipo caía por 2-0 ante el Liverpool en Anfield. Pese al resultado, el técnico alemán insistió en que los visitantes habían sido superiores en creatividad e intención ofensiva. Las cifras respaldaron sus palabras: el Liverpool tuvo apenas un 35,6 % de posesión, su segundo registro más bajo en una victoria como local en la Premier League desde la temporada 2003-04 y el más bajo en un triunfo liguero en Anfield desde que derrotó al Chelsea en noviembre de 2010 (35,3 %).

Un gol en propia puerta de Pascal Gross y un remate certero de Alexander Isak decidieron el partido y dejaron los tres puntos en Merseyside. Sin embargo, Hurzeler consideró que el marcador final no reflejaba el desarrollo del encuentro ni la ambición mostrada por ambos equipos.

Ante la prensa después del partido, Hurzeler no ocultó su decepción por la forma en que llegó la derrota. «Creo que todos los que estaban en el estadio vieron que hubo un equipo que de verdad intentó crear ocasiones y ganar este partido y, por eso, tengo que elogiar a mis jugadores», afirmó el entrenador del Brighton, según recoge ESPN.

La eficacia marca la diferencia para el Liverpool

El entrenador del Brighton siguió reflexionando sobre la considerable distancia que, a su juicio, hubo entre el rendimiento de su equipo y el resultado final del duelo de la Premier League. Sin embargo, lo ocurrido sobre el césped favoreció al equipo de Andoni Iraola: el Liverpool logró su cuarta victoria consecutiva entre todas las competiciones, un resultado que lo aupó al cuarto puesto de la clasificación de la Premier League.

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«Creo que todos los que estaban en el estadio, y vosotros también, sentisteis que dejamos escapar una oportunidad, porque no se trata solo de lo que pasó después del gol o de los goles que marcaron», explicó Hurzeler a los periodistas. «Antes de que marcaran, también tuvimos una o dos ocasiones claras y hoy creo que la diferencia fue, sencillamente, que ellos marcaron y nosotros no. Mantuvieron la portería a cero porque defendieron bien con sus centrales, con el lateral Ronald Araujo y con Milos Kerkez».

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La solidez defensiva ayuda al Liverpool a lograr su cuarta victoria seguida

Aunque el Brighton dominó la posesión, el Liverpool mostró la resistencia que se ha convertido en una seña de identidad de su buen momento. Hurzeler destacó las actuaciones individuales de la defensa del Liverpool y señaló cómo logró frenar los ataques de su equipo en los momentos decisivos. Pese al tropiezo, fue solo la segunda derrota del Brighton en 13 partidos entre todas las competiciones esta temporada, lo que le permitió mantenerse tercero en la clasificación de la Premier League.

«Creo que bloquearon muchos disparos», añadió Hurzeler al valorar el trabajo defensivo del equipo local. «Defendieron muy bien el área. A nosotros nos faltó esa eficacia. No pudimos mantener la portería a cero porque cometimos errores fáciles y perdimos algunos duelos individuales importantes. Pero, en general, vi muchas cosas positivas en el equipo. Vi un equipo que creyó de verdad en nuestra propuesta, que se mantuvo fiel al plan de partido y que nunca dejó de intentarlo. Por eso es muy frustrante, porque todos tenemos la sensación de haber dejado escapar una oportunidad hoy».

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Un exigente calendario para el Brighton

El Brighton tendrá poco tiempo para lamentar el tropiezo, ya que le espera una exigente serie de partidos. El miércoles visitará al Manchester City en la cuarta ronda de la Carabao Cup y el sábado volverá a enfrentarse al mismo rival a domicilio en la Premier League. Su exigente gira fuera de casa continuará el 5 de noviembre con una visita al Getafe en la Conference League de la UEFA.