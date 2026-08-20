Solo un acuerdo preliminar: ¿se precipitó Senegal al anunciar el nombramiento de Vieira?

Parecía que la Federación Senegalesa de Fútbol había decidido de manera definitiva la identidad de su nuevo entrenador, después de anunciar la designación del francés Patrick Vieira para dirigir a los "Leones de la Teranga", pero unas declaraciones desde el interior de la federación reabrieron el expediente, al revelar que el acuerdo entre ambas partes aún no había llegado a su fase final.

Bakary Cissé, miembro del comité ejecutivo de la Federación Senegalesa de Fútbol, explicó durante su intervención en la emisora "RFM" que el acuerdo con Vieira todavía se encuentra en un marco preliminar, y afirmó que las negociaciones sobre los aspectos legales del contrato aún no han concluido.

Cissé dijo: "Tenemos un acuerdo preliminar con Patrick Vieira", antes de añadir: "Continuamos las negociaciones sobre las condiciones legales".

Un acuerdo preliminar y no una firma definitiva

Las declaraciones del miembro del comité ejecutivo significan que la federación senegalesa anunció a Vieira como nuevo entrenador de la selección en un momento en el que no todos los detalles legales del contrato estaban resueltos de forma definitiva.

Y en caso de confirmarse esta versión, el anuncio de la federación se adelantó a la conclusión de las negociaciones, en un paso que podría colocar a la institución ante una situación embarazosa, sobre todo porque el "acuerdo preliminar" no alcanza el nivel de una firma oficial y definitiva.

Y mientras las cláusulas contractuales no hayan sido ratificadas por completo, la posibilidad de que se produzca un cambio en la situación sigue existiendo desde el punto de vista teórico, incluso si ambas partes han alcanzado un entendimiento sobre las líneas generales del acuerdo.

El silencio de Vieira genera interrogantes

La incertidumbre aumenta debido a la postura del propio Vieira, ya que el entrenador francés no ha emitido ningún anuncio directo sobre su designación como técnico de la selección senegalesa desde el anuncio de la federación.

Durante su estancia en Senegal, el exentrenador publicó varias fotos de su viaje, entre ellas imágenes de su familia durante una visita a la reserva de Bandia, y acompañó una de sus publicaciones en "Instagram" con la frase "Leones de la Teranga".

Pero la paradoja es que las fotos eran de leones reales durante un safari, y no de las estrellas de la selección senegalesa dirigida por Sadio Mané, lo que hizo que la frase admitiera más de una interpretación, sin constituir un anuncio oficial de su nueva misión.

Después de eso, Vieira visitó Cabo Verde, el país de donde proceden los orígenes de su abuelo, pero hasta ahora no ha revelado ningún detalle que confirme la conclusión oficial de su contrato con la federación senegalesa.

Este silencio parece coincidir con las declaraciones de Bakary Cissé, que apuntan a que el acuerdo aún no se ha cerrado de forma definitiva.

Unas negociaciones que no fueron fáciles

Llegar a un acuerdo con Vieira no fue fácil, ya que las negociaciones vivieron varios puntos de desacuerdo antes de alcanzar la fase del acuerdo preliminar.

El entrenador francés aspiraba en un principio a un salario cercano a los 100.000 euros mensuales, antes de llegar a un arreglo que establece que percibirá alrededor de 35 millones de francos africanos al mes, es decir, algo más de la mitad de sus exigencias iniciales.

Asimismo, la elección de Vieira y la conformación de su cuerpo técnico generaron debates dentro de la federación, después de que Abdoulaye Fall quisiera concederle un amplio margen de autonomía, antes de encontrarse con las reservas por parte del comité ejecutivo.

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