Según el diario deportivo español, el director deportivo del Barça, Deco, se ha reunido con el defensa central para valorar su fichaje. Su contrato con el Bilbao, vigente hasta 2028, incluye una cláusula de rescisión de solo 15 millones de euros.

Terzic, exentrenador del Borussia Dortmund, restó importancia a los rumores: «No es una historia nueva, quizá solo con otro nombre», dijo el técnico de 43 años.

Así, podría estar recordando el culebrón del pasado verano, cuando se habló del traspaso de Nico Williams al Barcelona. Aunque el jugador, formado en la cantera y clave para el Bilbao, había renovado hasta 2035, ya habría pactado un contrato a largo plazo con el Barça.

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Aymeric Laporte brilló en el Mundial con España.

Queda por ver si Terzic podrá retener a Laporte, uno de los pilares del equipo. El técnico se mostró tranquilo y, sobre el regreso de los tres campeones del mundo —Laporte, el portero Unai Simón y Williams—, afirmó: «Estamos orgullosos de contar con estos jugadores. Estoy deseando que regresen y trabajar con ellos».

Que Laporte vuelva a ser el centro de atención internacional no es sorpresa: el jugador de 31 años completó un Mundial excepcional, disputó todos los partidos con España y lideró una defensa que solo encajó un gol.

A nivel de clubes, Laporte regresó la temporada pasada al Bilbao, su club de formación, procedente del Al-Nassr por un traspaso de diez millones de euros. A pesar de una baja forzosa por lesión, disputó 25 partidos en La Liga durante la pasada temporada. En total, el defensa central suma ya 252 partidos oficiales con la camiseta de su club de origen.

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¿En qué equipos ha jugado Aymeric Laporte a lo largo de su carrera?

En 2018 pasó al Manchester City por 65 millones de euros.

En cinco años y medio con Pep Guardiola jugó 180 partidos. En 2023 pasó al Al-Nassr por 27 millones de euros, donde disputó 69 encuentros antes de volver a Bilbao.