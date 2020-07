¡Sólo pasa en el fútbol! La reacción de Dani Alves a su anécdota con Luka Romero

El lateral brasileño del Sao Paulo se expresó en sus redes sociales respecto a la historia que había contado el pibe de 15 años que juega en Mallorca.

Después de que Luka Romero contara su particular anécdota con Dani Alves en las playas de Formentera, el lateral del Sao Paulo le devolvió la pared al futbolista más joven en debutar en la historia de española.

"Que bueno saber de eso, las cosas que solo pasan en el fútbol! Mejores deseo para vos!!", escribió el brasileño ex- en su cuenta de Twitter, en referencia a las declaraciones que el joven enganche del hizo horas atrás.

Que bueno saber de eso, las cosas que solo pasan en el fútbol!

Mejores deseo para vos!! https://t.co/wAYf7GEWDK — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) July 28, 2020

El zurdo de 15 años, nacido en Durango, , pero de sangre argentina, había contado cómo se conocieron y jugaron al fútbol con Alves en el 2012. "Una tarde estaba haciendo jueguitos en la playa y llegó Dani Alves con su grupo de amigos y pidió jugar. 'Pasa la pelota', me dijo. Después me invitó a comer en un restaurante en la playa. Mi viejo me acompañó a la puerta y me dejó ahí", relató Romero, en charla con el programa radial Jogo Bonito.