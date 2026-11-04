Compartir Sigue a GOAL en Google

Jose Mourinho cree que solo el Real Madrid podría haber ganado como lo hizo ante el AEK Atenas, después de que su equipo remontara para arrancar una dramática victoria en el tiempo de descuento en Grecia. El entrenador también defendió a Vinicius Junior por el cambio de Yan Diomande a la banda derecha y admitió que el penalti que le pitaron a Kylian Mbappe en el campo del Racing Santander fue riguroso, aunque insistió en que no cambió nada.

Anuncios

Mourinho elogia el coraje del Real Madrid tras otra remontada en los últimos minutos

El Real Madrid volvió a remontar para vencer al AEK Atenas en el tiempo de descuento el miércoles, y Mourinho no tuvo dudas sobre qué marcó la diferencia. En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Real Madrid afirmó que sus jugadores tienen una capacidad única para decidir los encuentros en los últimos minutos.

«Ganamos el primer partido en el último minuto», dijo. «Por supuesto, prefiero ganar con más tranquilidad, pero estos partidos en los últimos minutos... solo nosotros podemos ganarlos. Nosotros... sin que yo oiga un pitido... los tenemos bien puestos a la hora de hacerlo. Y si lo hacemos es porque todos sentimos que podemos hacerlo. Los jugadores tienen coraje».

Vinicius no desplazó a Diomande a la banda derecha, afirma Mourinho

Mourinho también rechazó que Vinicius hubiera empujado a Diomande hacia la banda derecha. «Vinicius no ha provocado nada», dijo. «Diomande llegó al Real Madrid para poder jugar en las dos bandas, no solo en una. A él le da igual; no cambia absolutamente nada en qué banda juegue».

Preguntado por si necesita emplear más la mano izquierda o la derecha con el brasileño, Mourinho bromeó: «¿Cuál es la buena y cuál es la mala? ¿La derecha es la buena? Diría que... un 80 % con la derecha y un 20 % con la izquierda».

Anuncios Anuncios

Mourinho admite que el penalti sobre Mbappe ante el Racing Santander fue riguroso

A Mourinho también le preguntaron por el penalti que provocó Mbappe en la victoria liguera ante el Racing Santander, después de que el programa Tiempo de Revisión de los árbitros españoles admitiera ese mismo día que no debería haberse señalado. «Me parece una situación que no tiene consecuencias en cuanto a los puntos», dijo. «Es un partido que, si no nos pitan ese penalti, ganamos igualmente por tres, cuatro o cinco. Si hubiéramos necesitado marcar más, habríamos marcado más, pero el equipo no quiso más.

Related Topics

Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV Final Gratuita RTVE ✅ Garantiza la emisión en directo y en abierto de la gran final de la Champions League ✅ Accesible en cualquier televisor de España a través de la TDT convencional ✅ Streaming completamente gratuito sin necesidad de suscripción en la app RTVE Play Final Gratuita Gratis haga clic aquí Alternativa Premium Orange TV ✅ Integra directamente en su dial todos los canales de la Champions de Movistar ✅ Ofrece la posibilidad de tener LaLiga y competiciones europeas en una misma factura ✅ Ideal para quienes prefieren la infraestructura de red de Orange en lugar de Telefónica Precio mensual desde Variable Contrata Orange TV

»No es como si estuviéramos hablando de un partido como otros de esta liga en los que las decisiones han influido en el resultado. Estamos hablando de un “penaltito”, lo reconozco, porque es de esos que el árbitro pita pensando que es penalti... pensando en la decisión. Para mí es penalti, pero si me lo pitan en contra, no estoy contento. Pero hablamos de un partido sin historia. ¿De qué estamos hablando? Podríamos haber marcado cinco y no habría habido ninguna duda. Hablemos de partidos en los que las decisiones tienen un gran impacto. En este partido, cero».

¿Qué le espera ahora al Real Madrid?

El Real Madrid suma ahora 12 puntos y Mourinho quiere otros siete u ocho para evitar la ronda de play-off. Su próximo compromiso será una visita al Valencia el sábado, con Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni y Arda Guler previstos para entrar en el equipo.

Anuncios

La victoria también elevó a 87 los triunfos de Mourinho en la Champions League, uno más que Arsene Wenger. Solo Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola y Carlo Ancelotti le superan.