En la difícil pasada temporada del Werder Bremen, marcada en gran parte por la lucha por no descender, Marco Grüll fue uno de los jugadores a los que con frecuencia más les costó rendir. En 33 apariciones en la Bundesliga, el austriaco apenas firmó cuatro participaciones directas en gol. En el periodo comprendido entre finales de octubre de 2025 y el final de la temporada a mediados de mayo de 2026, un gol en el 1-4 ante Union Berlin a principios de marzo fue incluso el único aporte de Grüll en la tabla de goleadores. Un bagaje bastante pobre para un atacante.

Resulta todavía más sorprendente, por tanto, el arranque fulgurante de la temporada 2026/27 de Grüll, a quien en verano se llegó a considerar en algunos momentos como candidato a salir. Ya ha superado las cifras del curso pasado tras solo cuatro jornadas y en la liga ya suma seis participaciones de gol (dos tantos y cuatro asistencias).

Harry Kane, Serhou Guirassy, Luis Diaz, Deniz Undav: el revelación del Werder los está dejando hasta ahora más o menos claramente a la sombra. El único que puede seguirle el ritmo a Grüll en este momento de la temporada, aún muy temprano, es nada menos que Michael Olise. El jugador del Bremen comparte con la superestrella del Bayern de Múnich, que también lleva seis participaciones directas en gol (cuatro tantos y dos asistencias), el primer puesto en la clasificación de goleadores de la Bundesliga.

¿Qué dijo recientemente el entrenador del Werder, Thioune, sobre Grüll?

«No sé si en el Werder Bremen hemos visto alguna vez a Marco Grüll en mejor estado de forma», dijo el entrenador Daniel Thioune después del último partido antes del parón de selecciones, cuando Grüll, con un gol y dos asistencias, contribuyó de forma decisiva a la espectacular remontada del Werder, que culminó en una importante victoria en casa por 3-2 ante el FC Augsburg. Tras una buena acción individual, recortó distancias con convicción para poner el 1-2, y después de una asistencia a Niclas Füllkrug para el gol del empate que se produjo con bastante fortuna, terminó además dando un inteligente pase atrás a Mitchell Weiser, autor del tanto de la victoria.

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Fue ya la segunda actuación de gala de Grüll en casa en este arranque de temporada, ya que también había brillado a principios de septiembre en el 3-1 ante el participante de la Champions League RB Leipzig, con un gol y una asistencia. Además del estatus claramente al alza que ha adquirido en el Werder, Grüll recibió otra recompensa por su gran momento de forma: volvió a ser convocado con la selección de Austria por primera vez en diez meses y tras perderse el Mundial.

Él tomó un camino hacia la cima poco habitual para un internacional. Porque Grüll nunca pasó por las categorías inferiores de ninguno de los grandes clubes de Austria. Sí tuvo, según contó, «con 13 o 14 años» la oportunidad de «ir a una academia. Pero preferí quedarme en casa, porque en el pueblo, con mis amigos y mi familia, simplemente me sentía más a gusto», explicó Grüll en una entrevista con Bild tras su fichaje por el Werder en 2024. En lugar de jugar al fútbol juvenil de alto nivel, empezó pronto en el fútbol de adultos, se marchó con 17 años al club austriaco de tercera división TSV St. Johann y allí se convirtió rápidamente en titular.

Marco Grüll no siguió el camino clásico hacia la cima

Por aquel entonces aún no era profesional, sino que compaginaba el fútbol con un trabajo normal. Primero como vendedor en una tienda de artículos deportivos, aunque «con el tiempo me resultaba incómodo de cara a mis compañeros no poder trabajar siempre los sábados. Así que me pasé al correo». Su día a día entonces era claro: repartir cartas de siete a 14 horas, entrenar después y librar el fin de semana para los partidos. «Se valora de una manera muy distinta cuando de repente solo queda el fútbol», subrayó, dejando claro que, teniendo en cuenta su trayectoria, la vida de profesional nunca podría convertirse para él en algo normal.

Recién cumplidos los 20 años y todavía asentado en la tercera división de Austria, Grüll se dio antes de la temporada 2018/19 una última oportunidad para cumplir su sueño de ser profesional. «Ahora o nunca; si no, habría hecho otra cosa y quizá seguiría en el correo», contó. Y funcionó: tras una sobresaliente primera vuelta con 19 goles en 17 partidos de tercera división, a principios de 2019 llamó la atención del entonces equipo de segunda SV Ried, donde despegó de inmediato y con el que logró el ascenso a la primera división un año y medio después. En 2021 dio el salto al gran club austriaco Rapid Viena, y desde 2024 Grüll viste la camiseta del Werder.

Después de una primera temporada correcta en la élite del fútbol alemán y del flojo curso pasado, en la preparación veraniega no se intuía el espectacular arranque de Grüll en 2026/27. Sobre todo porque la competencia en ataque para el jugador de 28 años, considerado en los dos últimos años en el Werder como un auténtico comodín, capaz de jugar como delantero centro, por la derecha, por la izquierda o como segunda punta, aumentó bastante con los refuerzos de nombre Eren Dinkci, Niclas Füllkrug y Cedric Itten. Además, tampoco convenció en absoluto en las semanas previas al inicio del curso, algo que, sin embargo, no alteró a Grüll.

¿Qué caracteriza a Marco Grüll en el Werder Bremen?

Tiene una «forma de jugar para la que necesito estar ya a pleno rendimiento», explicó tras el partido ante el Augsburg, en el que fue elegido Man of the Match. «Por eso prefiero rendir durante la temporada». Y eso fue exactamente lo que hizo Grüll recientemente de manera impresionante, ayudando enormemente al Werder con sus dos mayores virtudes: una gran velocidad y una definición exquisita con una buena mezcla de potencia y técnica.

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«Siempre se le percibe como un jugador de plantilla», advirtió hace poco Thioune, dando a entender que Grüll es a veces infravalorado. «Siempre estás contento de que trabaje duro, de que se ajuste a los conceptos tácticos y de que, por regla general, sea siempre fiable, pero ningún futbolista quiere oír eso sobre sí mismo», explicó el técnico del Bremen, que además reveló que él y su cuerpo técnico también empujaron un poco a Grüll en la dirección que ahora ha tomado: «Quizá le hicimos ver que también puede mostrar cualidades que posee», señaló Thioune.

En Bremen, en cualquier caso, nadie echa de menos ahora mismo a Samuel Mbangula, fichado el año pasado desde la Juventus de Turín por la nada despreciable cifra de diez millones de euros y actualmente cedido al FC Bologna. Mbangula habría sido uno de los principales competidores de Grüll, que también se beneficia de que Thioune ahora le dé continuidad en la que supuestamente es su mejor posición, el extremo izquierdo. «Partir desde la izquierda hacia dentro y definir con la derecha: esa es su arma», subrayó ya en verano Peter Niemeyer, director del área profesional del Werder. Antes de que Grüll firmara este arranque de cohete que, en el mejor de los casos, puede servir como base de la que quizá sea la mejor temporada de su carrera hasta ahora.