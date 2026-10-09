En la difícil temporada pasada del Werder Bremen, marcada en gran parte por la lucha por el descenso, Marco Grüll fue uno de los jugadores a los que más les costó rendir. En 33 apariciones en la Bundesliga, el austríaco apenas logró cuatro participaciones directas en gol. En el periodo comprendido entre finales de octubre de 2025 y el cierre de la temporada a mediados de mayo de 2026, un gol en el 1-4 ante Union Berlin a comienzos de marzo fue incluso el único aporte de Grüll en la estadística de goles y asistencias. Un balance bastante pobre para un jugador ofensivo.

Por eso resulta aún más sorprendente la forma arrolladora en la que Grüll, que en verano llegó a ser considerado en ocasiones como candidato a salir traspasado, ha arrancado la temporada 2026/27. Ya ha superado los números del curso anterior tras apenas cuatro jornadas y en la liga ya suma seis participaciones de gol (dos tantos y cuatro asistencias).

Harry Kane, Serhou Guirassy, Luis Diaz, Deniz Undav: todos ellos quedan hasta ahora más o menos claramente eclipsados por la gran irrupción del Werder. El único que puede seguirle el ritmo a Grüll en este momento de la temporada, aún muy temprano, es nada menos que Michael Olise. El jugador del Bayern de Múnich, que también lleva seis participaciones directas en gol (cuatro tantos y dos asistencias), comparte con el futbolista del Bremen el primer puesto en la clasificación de goleadores y asistentes de la Bundesliga.

¿Qué ha dicho últimamente el técnico del Werder, Thioune, sobre Grüll?

«No sé si en el Werder Bremen hemos visto alguna vez a Marco Grüll en un estado de forma mejor», dijo el entrenador Daniel Thioune tras el último partido antes del parón internacional, en el que Grüll, con un gol y dos asistencias, contribuyó de manera decisiva a la espectacular remontada del Werder, que terminó en una importante victoria en casa por 3-2 contra el FC Augsburg. Tras una bonita jugada individual, firmó con total convicción el 1-2 que recortaba distancias y, después de una asistencia para el gol del empate de Niclas Füllkrug que se produjo con algo de fortuna, acabó dejando además un inteligente pase atrás para Mitchell Weiser, autor del tanto de la victoria.

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Ya fue la segunda gran exhibición de Grüll en casa en esta todavía joven temporada. A comienzos de septiembre, en el 3-1 contra el participante en la Champions League RB Leipzig, ya había brillado con un gol y una asistencia. Además del notable aumento de su estatus en el Werder, Grüll recibió otra recompensa por su gran momento de forma: volvió a ser convocado con la selección austríaca por primera vez en diez meses y después de perderse el Mundial.

Él, que siguió un camino hacia la élite más bien poco habitual para un internacional. Porque Grüll nunca pasó por las categorías inferiores de uno de los grandes clubes austríacos. Sí tuvo, según explicó tras su llegada al Werder en 2024 en una entrevista con Bild, la oportunidad «con 13 o 14 años» de «ir a una academia. Pero preferí quedarme en casa, porque en el pueblo me sentía simplemente más a gusto con mis amigos y mi familia». En vez de jugar al fútbol juvenil de alto nivel, empezó pronto en el fútbol de adultos, se marchó con 17 años al TSV St. Johann, equipo de la tercera división austríaca, y allí se convirtió rápidamente en titular.

Marco Grüll no siguió el camino clásico hacia la élite

Por entonces todavía no era profesional, así que compaginaba el fútbol con un trabajo normal. Primero como vendedor en una tienda de artículos deportivos, aunque «en algún momento me resultó incómodo con mis compañeros no poder trabajar siempre los sábados. Así que me cambié a Correos». Su día a día por entonces: repartir cartas de siete a 14 horas, después entrenar y tener libre el fin de semana para los partidos. «Se valora de otra manera cuando de repente solo queda el fútbol», subrayó, dejando claro que, por su trayectoria, la vida de profesional nunca podría parecerle algo natural.

Recién cumplidos los 20 y todavía asentado en la tercera división austríaca, Grüll se dio a sí mismo antes de la temporada 2018/19 una última oportunidad para cumplir el sueño de ser profesional. «Ahora o nunca; si no, habría hecho otra cosa y quizá seguiría en Correos», contó. Y funcionó: tras una sobresaliente primera vuelta con 19 goles en 17 partidos de tercera, a comienzos de 2019 lo llamó el entonces equipo de segunda SV Ried, donde despegó de inmediato y con el que ascendió a Primera división un año y medio después. En 2021 llegó el traspaso al gran club austríaco Rapid Viena y, desde 2024, Grüll viste la camiseta del Werder.

Después de una primera temporada correcta en la máxima categoría alemana y del flojo curso pasado, durante la preparación veraniega no se intuía el espectacular arranque que iba a protagonizar Grüll en 2026/27. Sobre todo porque la competencia ofensiva para el jugador de 28 años, considerado en los dos últimos años en el Werder como un comodín clásico y utilizado unas veces como delantero centro, otras por la derecha, por la izquierda o como segundo punta, se hizo bastante fuerte con los fichajes de renombre Eren Dinkci, Niclas Füllkrug y Cedric Itten. Además, tampoco convenció en absoluto en las semanas previas al inicio de la temporada, algo que, sin embargo, no alteró a Grüll.

¿Qué distingue a Marco Grüll en el Werder Bremen?

Tiene una «forma de jugar para la que tengo que estar ya a pleno rendimiento», explicó tras el partido contra el Augsburg, en el que fue elegido Man of the Match. «Por eso prefiero rendir durante la temporada». Y eso es exactamente lo que ha hecho Grüll últimamente de manera impresionante, ayudando enormemente al Werder con sus dos mayores cualidades: una gran velocidad y una definición exquisita, con una buena mezcla de potencia y técnica.

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«Siempre se le percibe como un jugador de plantilla», advirtió recientemente Thioune, dando a entender que a veces se subestima a Grüll. «Siempre te alegras de que trabaje duro, de que respete los conceptos tácticos y de que, en líneas generales, sea siempre fiable, pero ningún futbolista quiere oír eso sobre sí mismo», explicó el técnico del Bremen, que reveló además que él y su cuerpo técnico también empujaron un poco a Grüll en la dirección que ahora ha tomado: «Quizá le hicimos ver que ahora también puede mostrar cualidades que tiene», señaló Thioune.

En Bremen, desde luego, nadie echa actualmente de menos a Samuel Mbangula, fichado el año pasado por la friolera de diez millones de euros procedente de la Juventus de Turín y actualmente cedido al FC Bologna. Mbangula habría sido uno de los principales competidores de Grüll, que también se está beneficiando de que Thioune ahora le dé continuidad en su supuesta mejor posición, el extremo izquierdo. «Partir desde la izquierda hacia dentro y finalizar con la derecha, esa es su arma», subrayó ya en verano Peter Niemeyer, director del área profesional del Werder. Todo ello antes de que Grüll firmara este arranque fulgurante, que en el mejor de los casos puede servir como base para la que quizá sea la mejor temporada de su carrera hasta ahora.