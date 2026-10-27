La decepción en casa de Lamine Yamal no fue cualquier cosa, sino que estalló en directo con una declaración incendiaria de uno de sus más allegados, su tío, que no dudó en restar importancia a la conquista del Balón de Oro por parte de Harry Kane y en describir el premio como un "regalo de despedida".

El misterio se desveló por fin: el Balón de Oro 2026 fue a parar a Harry Kane en su país natal, Inglaterra, superando a Kylian Mbappé, que quedó segundo, y a Lamine Yamal, que se conformó con el tercer puesto, pese a ganar el Trofeo Kopa como mejor jugador joven por tercera vez en su historia.

Una decisión que encendió la tristeza y la rabia en el vestuario del Barcelona, sobre todo porque el británico batió los récords al ganar la Bota de Oro europea con 36 goles en la liga y 73 goles en 65 partidos con su club y con la selección de su país en todas las competiciones, quedó tercero en el Mundial 2026 y ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania, convirtiéndose en el primer inglés en lograr el premio desde Michael Owen en 2001. Pero todas estas cifras no convencieron a la familia de Yamal.

Si te gusta el fútbol, mira a Lamine

Las cámaras y los micrófonos estuvieron presentes en el bar del tío de Yamal, durante el programa "El Larguero" de la emisora "Cadena SER", que siguió la gala en directo desde Londres, y captaron la clara decepción en su rostro y en el de sus acompañantes, que estaban convencidos de que Lamine era el ganador.

Abdul, el tío de Lamine Yamal, dijo en declaraciones incendiarias a la emisora "Cadena SER" momentos después de anunciarse el ganador: "Mi sobrino ha estado fantástico, es el mejor jugador del mundo, todo el mundo lo sabe; si eres aficionado al fútbol, tienes que ver a Lamine, y no a Harry Kane".

Y añadió con un tono triste y enfadado: "El inglés es un delantero excelente, sí, pero mi sobrino es el mejor jugador por su brillantez destacada sobre el terreno de juego, él es quien marca la diferencia".

Kane recibe el regalo de despedida

El tío soltó la sorpresa con su propia explicación sobre el motivo de la derrota de su sobrino, pronunciando la frase que incendió las redes sociales: "No ganó porque Lamine es joven, tiene 19 años, y ganará más, pero a Harry solo le quedan tres días en los terrenos de juego, y le hemos dado el premio".

Abdul considera que los logros de Lamine superan con creces a los de Kane, explicando: "Ha ganado el Mundial, la Liga española y la Supercopa, juega de maravilla, ha hecho una temporada increíble, marca goles que nadie más puede marcar, pases, asistencias de gol, todo".

Y pese a la gran decepción que vivió Lamine, que repite el escenario de Iniesta y Xavi en 2010, cuando ganaron el Mundial y no ganaron el Balón de Oro, que fue para Messi, su tío aseguró que la tristeza no durará mucho.

El tío de Lamine Yamal concluyó con una declaración en la que vaticinó el futuro de su sobrino, diciendo con confianza: "Ganará cinco Balones de Oro".



