El Bayern no debería renovar a Michael Olise y, de hecho, podría venderlo si se dan ciertas condiciones.

Tras la información de L'Équipe, que indicaba que Olise quiere marcharse este verano al Real Madrid, el diario Bild añade que un compañero suyo en la selección francesa le ha animado a fichar por el club blanco. Sin embargo, el Bayern quiere renovarle.

Las conversaciones entre el jugador y el club comenzarán pronto y definirán el futuro. Por ahora, en el club más laureado reina la calma, pero ¿qué pasará si Olise comunica a los directivos del FCB su deseo de marcharse?

Nuevo contrato pese a la intención de marcharse: el Bayern no tiene prisa.

Su contrato actual vence en 2029, así que, si confirma su deseo de marcharse, no hay prisa por renovarlo con un salario mucho mayor; de lo contrario, dentro de un año se repetiría el mismo problema, con el gasto extra de varios millones en sueldo.

Además, es improbable recibir una indemnización mayor por él en el futuro. Su cotización es alta y el Bayern parte con ventaja en la negociación, con la posibilidad de batir el récord de traspaso de 222 millones de euros pagados por Neymar.

Getty Images

Michael Olise: ¿renovación solo con cláusula de rescisión?

Esa cifra no subiría con un contrato más largo; más bien bajaría. Si Olise renueva ahora, probablemente incluirá una cláusula de rescisión que hoy no tiene.

Es posible que su caso se parezca al de Franck Ribéry, quien pudo fichar por el Madrid por una cifra récord pero se quedó cinco años más y se convirtió en leyenda del Bayern. Pero los tiempos han cambiado y Olise no es Ribéry.

Olise es uno de los mejores fichajes de la historia del club y todos los aficionados quieren que se quede. Pero si en la reunión deja claro que se quiere marchar, el Bayern debería venderlo al Real Madrid por una cifra récord en lugar de insistir en renovar.