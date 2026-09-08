Según el superordenador de OPTA, existe un 19,4 por ciento de probabilidades de que el campeón récord del fútbol alemán pueda alzar en junio de 2027 la codiciada Orejona. Los muniqueses solo son superados por el FC Arsenal, que según la IA tiene una opción aún mejor, con un 20,9 por ciento.

El Bayern tiene un 32,4 por ciento de probabilidades de alcanzar la final en el Estadio Metropolitano de Madrid, mientras que sus opciones de meterse en semifinales son del 49 por ciento. Las posibilidades de clasificarse para cuartos de final son del 70,4 por ciento, y según el superordenador el FCB incluso alcanzará los octavos de final con un 93,3 por ciento.

Los otros tres clubes alemanes tienen opciones claramente peores de conquistar la Orejona. Mientras que el BVB todavía cuenta al menos con un 1,8 por ciento de posibilidades de llevarse el título, el VfB Stuttgart y el RB Leipzig, con un 0,7 por ciento y un 0,3 por ciento, ya tienen un cero antes de la coma.

La situación es algo mejor en lo que respecta a la probabilidad de participar en octavos de final. El Borussia Dortmund alcanza la ronda de los últimos 16 equipos en un 58,1 por ciento de los casos, el VfB en un 52 por ciento y el RB en un 33,6 por ciento.

¿Qué club tiene menos opciones en la Champions League?

Según el superordenador, el club con menos opciones de conquistar la Champions es el ucraniano Shakhtar Donetsk, con un 0 por ciento. Incluso alcanzar las semifinales equivaldría a una auténtica sorpresa: aquí la probabilidad es del 0,1 por ciento.

El BVB arranca oficialmente ya este martes la nueva temporada de la máxima competición europea con el partido ante el FC Villarreal. Mañana será el turno del VfB Stuttgart (contra el Viking FK), antes de que el jueves entren en liza el Bayern (contra el Bodö/Glimt) y el Leipzig (contra el Como).