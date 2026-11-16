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El delantero neerlandés Cody Gakpo ha elogiado a su compañero de equipo Florian Wirtz por su excepcional adaptación al Liverpool. Gakpo también ha reaccionado con humor a los elogios de Jurgen Klopp al llamativo aspecto del capitán Virgil van Dijk.

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El fuerte vínculo con el Liverpool en la concentración de Países Bajos

Mientras Países Bajos se prepara para su gran duelo de la Liga de Naciones de la UEFA contra Alemania, la numerosa presencia de jugadores del Liverpool en la selección neerlandesa ha dado mucho que hablar. Con Jürgen Klopp, exentrenador de Gakpo en el Liverpool, al frente de la selección alemana, las caras conocidas de Anfield son, naturalmente, uno de los principales focos de atención mediática en la previa.

Desde las conversaciones tácticas hasta las bromas, el vínculo con el Liverpool sigue siendo fuerte entre los internacionales neerlandeses.

Gakpo reacciona a la opinión de Klopp sobre Van Dijk

Durante su comparecencia ante los medios, preguntaron a Gakpo por unas recientes declaraciones de Jurgen Klopp, quien describió en tono de broma a Virgil van Dijk como uno de los jugadores más guapos. Van Dijk, compañero de Gakpo tanto en Países Bajos como en el Liverpool, es, según Klopp, uno de los jugadores más guapos que ha conocido. El delantero no pudo ocultar que la pregunta le hizo gracia.

«Si miras el perfil de Instagram de Virgil, hay algunas fotos en las que posa como modelo, ¡así que creo que todo el mundo está de acuerdo en que es guapo!», dijo Gakpo entre risas.

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Más allá de las bromas, el liderazgo y la imponente presencia de Van Dijk siguen siendo un pilar fundamental tanto para su club como para su selección.

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Elogios a la rápida adaptación de Florian Wirtz

Al hablar de su club, Gakpo elogió a Florian Wirtz, internacional alemán y compañero suyo en el Liverpool, y destacó la extraordinaria inteligencia futbolística del mediapunta y su reciente gran estado de forma en la Premier League.

«En cuanto a su situación en el club, creo que en su último partido jugó de maravilla: marcó un gol, dio una asistencia y fue muy importante para nosotros», afirmó Gakpo.

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«Como equipo, conocemos la calidad que tiene; la demuestra en cada partido y en cada entrenamiento. Es un jugador extraordinario».

Superar la presión del precio del traspaso gracias a su inteligencia

Gakpo reconoció que llegar a un club histórico como el Liverpool por un traspaso cuantioso nunca es fácil, ni siquiera para jugadores veteranos, pero subrayó que la excepcional visión de juego de Wirtz lo convierte en una pieza de enorme valor.

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«Llegar al Liverpool con un traspaso caro hace que adaptarse a esta liga no sea fácil para nadie, ni siquiera para jugadores que llevan diez años de carrera aquí», señaló Gakpo.

«Sin embargo, tiene una inteligencia futbolística increíble. Su manera de leer el juego y marcar el ritmo es muy importante para nuestro estilo de juego. Estamos muy contentos de tenerlo».