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Muhammad Sharaf Eldeen

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Solo España ha superado a Argentina en los últimos 60 años

España vs Argentina
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EE. UU.

Los bailarines de tango destacaron por la precisión de sus pasos en esta edición.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España, esta tarde, no solo definirá el título, sino que enfrentará a dos de las selecciones con mejor precisión de pase de las últimas décadas.

Según Opta, Argentina lidera el torneo con un 90,5 % de acierto en pases.

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En los últimos 60 años, solo España superó ese dato: 91,9 % en 2018 y 90,9 % en 2022.

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ARG

Argentina lideró su grupo y venció a Cabo Verde (3-2) en la ronda de 32, a Egipto (3-2) en octavos, a Suiza (3-1) en cuartos y a Inglaterra (2-1) en semifinales.

España, primera de grupo, venció a Austria (3-0) en la ronda de 32, a Portugal (1-0) en octavos, a Bélgica (2-1) en cuartos y a Francia (2-0) en semifinales.

Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, busca su cuarto título tras ganar en 1978, 1986 y 2022, mientras que España aspira a su segundo, después de 2010.


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