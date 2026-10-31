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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Loai Mohamed
Traducido por

Solo dos países: ¿quién privó a Harry Kane de la unanimidad de los periodistas en el Balón de Oro?

H. Kane
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Inglaterra
Alemania

El delantero inglés no entró en la lista de los diez en dos países

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En una votación que llamó la atención pese al escaso margen que decidió el Balón de Oro, el nombre de Harry Kane estuvo ausente de la lista de los 10 mejores jugadores según periodistas de solo dos países.

Según informó el diario español "AS", citando a la revista "France Football", solo los periodistas de México y Costa de Marfil no votaron por Kane, en una llamativa paradoja después de que el delantero del Bayern de Múnich se coronara con el premio por delante de Kylian Mbappé con una diferencia de 28 puntos.

La revista "France Football" reveló los detalles de la votación del Balón de Oro masculino, que decidió Kane después de que 40 periodistas lo eligieran en el primer puesto, frente a los 23 votos que recibió Mbappé como primero, mientras que Lamine Yamal, tercero con 881 puntos, obtuvo 13 votos en el primer puesto.

3 países excluyeron a Mbappé y 4 ignoraron a Yamal

Kane no fue el único que estuvo ausente de algunas de las listas de diez; tres votantes no incluyeron a Mbappé entre los 10 mejores jugadores: los representantes de Grecia, Escocia y Ucrania. En cuanto a Yamal, quedó fuera de la lista de los diez primeros para votantes de cuatro países: Bielorrusia, Camerún, Croacia y Grecia.

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31 oct 2026

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Rodri, cuarto clasificado y el mejor jugador español por detrás de Yamal, recibió votos para el primer puesto de 10 países: Nigeria, Estados Unidos, Guatemala, Corea del Sur, República Checa, Serbia, Tailandia, Vietnam, Croacia e Islandia.

En cuanto a Fabián Ruiz, que terminó la votación en el décimo puesto, lo eligieron en el primer puesto los representantes de Gabón, Perú, Siria y Ucrania.

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