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El Manchester City desperdició la ocasión de recortar distancias con el Arsenal al empatar 2-2 ante él, en un partido marcado por una gran polémica a raíz de las decisiones arbitrales.

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Según informa el diario Sport, Alf-Inge Haaland, padre del delantero noruego del Manchester City, ha sido una de las personas que con más claridad han expresado su enfado y su malestar.

El padre de Haaland, que también defendió los colores del City entre 2000 y 2003, no ocultó su indignación porque no se señalara penalti por una mano de Gyökeres en los últimos segundos del partido.

«¡Qué broma más ridícula!», escribió en una airada reacción a una decisión que podría tener grandes consecuencias en la carrera por el título de la Premier League.

El Manchester City llegó a ponerse por delante en dos ocasiones en el Emirates. Erling Haaland abrió el marcador, Kai Havertz devolvió la igualdad y Enzo Fernández volvió a adelantar al conjunto visitante nada más arrancar la segunda parte.

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Pero el enfado del padre de Haaland no fue un caso aislado. Gary Neville y Roy Keane, leyendas del Manchester United, también criticaron con dureza la actuación del árbitro John Brooks mientras comentaban el partido en Sky Sports.

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En su caso, las críticas se centraron en una acción entre Jurriën Timber y Jérémy Doku durante la primera parte.

El defensa neerlandés pareció tirarle del pelo al extremo belga en un forcejeo entre ambos sin balón. El VAR revisó la jugada, pero no encontró imágenes lo bastante concluyentes como para recomendar la expulsión del jugador del Arsenal.

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«Está claro que le agarró parte del pelo y la camiseta, pero ¿por qué hace eso Timber?», se preguntó Gary Neville.

Neville fue tajante en su valoración de la decisión arbitral: «Creo que, si le tiras del pelo a alguien, deberías ser expulsado. Lo creo de verdad».

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Lo llamativo es que el propio Jurriën Timber fue el autor del gol del empate definitivo del Arsenal, que dejó el marcador en 2-2.

En la misma línea se pronunció Roy Keane, que cuestionó la falta de coherencia en los criterios arbitrales de la Premier League y recordó casos en los que otros jugadores han sido expulsados recientemente por acciones similares.

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«Creo que Jurriën Timber merecía la expulsión en esa jugada», afirmó la estrella irlandesa.

«He intentado ver la acción desde todos los ángulos posibles y sigo viendo la mano de Timber agarrando el pelo de Doku. Y no se limitó a tirarle del pelo y salir impune, sino que agarró a Doku y lo derribó. Doku cayó al suelo porque sabe que Timber le tiró del pelo; no se cayó sin motivo», añadió.