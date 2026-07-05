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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Solo 99 pases... Unas estadísticas vergonzosas que ponen de manifiesto la impotencia de Paraguay frente a Francia

Paraguay vs Francia
Paraguay
Francia
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Paraguay
Francia
EE. UU.

La presión francesa acorraló a los jugadores de Paraguay durante todo el partido

En los octavos de final del Mundial 2026, Francia venció 1-0 a Paraguay y dominó el partido.

Con solo 99 pases completados, Paraguay sufrió la intensa presión y destreza técnica de Francia, que alcanzó 510 pases, según «Foot Mercato».

Esta abrumadora diferencia refleja las dificultades de los pupilos de Daniel Garnero para generar ocasiones ante la zaga francesa.

Además, otros datos confirman este dominio: Además, Francia alcanzó un hito al anotar su gol 150 en Copas del Mundo, siendo la cuarta selección en lograrlo tras Brasil, Alemania y Argentina, con una posesión del 76 %, su mejor marca desde que Opta registra datos, en 1966.

Además, Paraguay no tocó el balón en el área francesa en la primera parte, y Kylian Mbappé sentenció de penalti.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Francia se medirá a Marruecos en cuartos de final el jueves por la tarde.

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