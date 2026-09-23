Cuando Jürgen Klopp dio a conocer la semana pasada su primera convocatoria, tenía preparadas unas cuantas sorpresas. El nuevo seleccionador alemán incluyó hasta a 16 debutantes en su lista de 44 jugadores, e incluso a un futbolista que en el momento de la convocatoria llevaba más de cinco meses sin disputar ni un solo partido: Serge Gnabry.

El atacante de 31 años sufrió a mediados de abril una grave lesión en los aductores. Por eso no solo se pierde el tramo final de la temporada con el Bayern de Múnich y el Mundial en Norteamérica, sino también la pretemporada y el arranque del curso. Gnabry no celebró su regreso hasta el día después del anuncio de la convocatoria. En la victoria por 7-0 ante el Union Berlín disputó 13 minutos.

Que Klopp lo citara igualmente para el equipo de Alemania es, sin duda, una muestra de confianza bastante llamativa. Sobre todo porque, junto a Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala y Finn Dahmen, Gnabry es incluso uno de los únicos cuatro jugadores a los que se les permite estar durante toda la ventana internacional.

Gnabry llegó a simbolizar el estancamiento del fútbol alemán

Para alguno que otro no convocado, el trato especial de Klopp con Gnabry, unido a algunas de sus explicaciones para justificar ausencias, debió de resultar sorprendente. A Deniz Undav le falta, porque según Klopp "todavía no ha terminado de meterse realmente en la temporada". Pese a sus problemas en el tendón de Aquiles, Undav al menos ha disputado seis partidos y ha sumado cuatro asistencias. Leroy Sané, que había participado en todos los encuentros oficiales de esta temporada con el Galatasaray, "todavía no ha terminado de asentarse", según Klopp.

Lo cierto es que ninguno de los dos terminó de convencer últimamente. Que el seleccionador prescinda de ellos y prefiera probar a caras nuevas sin desgaste es comprensible. Pero Gnabry seguramente ha "entrado en esta temporada" menos y se ha "asentado" menos que Undav y Sané. No tiene ritmo de competición y físicamente aún está muy lejos del 100 por cien. La diferencia: a diferencia de los dos ahora ignorados jugadores titulares en el Mundial, Klopp sí parece tener con Gnabry, por principio, la imaginación de que puede desempeñar un papel importante en el nuevo inicio del equipo alemán.

Sin duda, a Gnabry le beneficia no haber estado en el bochornoso Mundial y que tanto Klopp como la opinión pública lo consideren así menos condicionado. Y eso, pese a que con 31 años hace tiempo que se encuentra ya en una edad más bien avanzada para un futbolista. De hecho, en la convocatoria de 44 hombres solo el capitán Joshua Kimmich (también de 31) y el nuevo viejo portero titular Marc-Andre ter Stegen (34) son mayores que Gnabry.

En conjunto, se trata de una evolución notable la que Gnabry ha protagonizado en el pasado reciente. Porque no hace tanto tiempo, él también era objeto de controversia de forma casi permanente. En la selección, pero sobre todo también en el Bayern de Múnich. Demasiado caro, demasiado propenso a lesionarse y demás. Al igual que Sané o también Leon Goretzka y a veces incluso Kimmich, Gnabry simbolizaba el estancamiento del fútbol alemán.

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Serge Gnabry firmó una gran temporada con el Bayern de Múnich

En la primavera de 2025 todavía era considerado un candidato a salir del Bayern de Múnich. Pero después el destino le sonrió de una manera extraordinaria. Thomas Müller se marchó a Vancouver, Jamal Musiala sufrió una lesión grave, y los muniqueses no querían permitirse un fichaje caro. ¡Serge, tendríamos un puesto fijo para ti en la mediapunta! Y Gnabry aprovechó esa oportunidad inesperada.

La pasada temporada sumó 21 participaciones de gol y le dio al juego muniqués una dimensión adicional como verso libre entre Harry Kane, Michael Olise y Luis Diaz. Sobre todo en la Champions League dejó varias actuaciones sobresalientes. En la victoria ante el Paris Saint-Germain en la fase de liga, Gnabry jugó una primera parte prácticamente perfecta, antes de ser sustituido al descanso por la expulsión de Diaz. También brilló en los octavos de final ante el Atalanta Bérgamo y en los cuartos ante el Real Madrid. Entre medias ocurrió lo que durante mucho tiempo parecía impensable: Gnabry firmó en febrero un nuevo contrato con el Bayern de Múnich (hasta 2028).

Solo la grave lesión justo antes de la fase caliente de la temporada lo frenó. ¿Qué habría sido posible en la semifinal ante el PSG con un Gnabry en la forma que mostró en el duelo de la fase de liga ante el PSG?

Vincent Kompany: "No hemos olvidado lo bueno que era"

Mientras Gnabry trabajaba en su regreso durante los últimos meses, en el Bayern de Múnich se intensificó la competencia en su posición ideal en el centro del campo ofensivo. Tras su gran Mundial, los muniqueses ficharon a Ismael Saibari procedente del PSV Eindhoven por 50 millones de euros. Al mismo tiempo, Musiala se fue acercando de nuevo últimamente a su mejor versión. También Michael Olise y Lennart Karl pueden jugar por dentro.

Cuando el regreso de Gnabry ante el Union Berlín ya se intuía, el entrenador Vincent Kompany aseguró: "No hemos olvidado lo bueno que fue la temporada pasada". Siempre que Gnabry "vuelva a su nivel, todos los demás en esa posición también tendrán que estar bien", consideró Kompany. "Entonces vuelves a tener esa dinámica de competencia positiva. Eso es lo que en última instancia queremos".

Gracias a la muestra de confianza de Klopp, Gnabry se encuentra ahora en la cómoda situación de poder seguir recuperando terreno en el entorno de la selección. "Para mí es una gran ventaja que me lleve y que así pueda seguir manteniendo el ritmo allí", dijo Gnabry. Es muy posible que también celebre su regreso a la selección alemana en uno de esos cuatro partidos.



