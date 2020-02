Sólo 12 equipos de las cinco grandes ligas marcan menos que el Atleti

Un dato terrorífico para los colchoneros, que ahora son cuartos en Liga, pero que no podrán mantener si no marcan más goles

Cuando Simeone se queja de la falta de contundencia de su equipo, tiene más razón que un santo. El no tiene pegada y los datos lo demuestran con claridad. De hecho, sólo hay 12 equipos en las cinco grandes ligas que han anotado menos goles que el Atlético de Madrid en el presente curso. Los colchoneros han anotado sólo 23 tantos en otros 23 partidos, una cifra realmente ridícula para un equipo de su calibre. Y desde luego, la plaga de lesiones, habiendo caído Diego Costa, Morata y Joao Félix, tampoco ayuda. En definitiva, el gran problema del equipo del Cholo es que no tiene gol. Así lo demuestran los datos de las cinco grandes Ligas. En sólo han marcado menos goles que el Atlético de Madrid seis equipos: , Real , de Vigo, , Real y SD . En sólo han anotado menos tantos que el Atleti tres conjuntos, , y Brescia. En la sólo hay un equipo con menos gol que el Atleti, el Fortuna Düsseldorf. Y en la Ligue-1, sólo tres: , y . Increíble, pero cierto.

Entre los más realizadores de Europa en cuanto a las cinco grandes ligas aparecen el (Premier League) con 65 goles en 25 partidos, el (Ligue-1) con 63 tantos en 24 partidos, de Bérgamo (Serie-A) con 61 en 23 y FC (Premier), con 60 goles en 25 choques. En España, el Barça lleva 55 tantos, por 44 del , 40 del y 39 de la . Números que contrastan con los grandes problemas del Atleti para ver puerta. De hecho, los rojiblancos están muy lejos de los registros de los mejores conjuntos realizadores del curso. Y sin embargo, con ese problema bestial de la falta de gol, el equipo de Simeone, de manera sorprendente, es cuarto del campeonato. Primero, porque sólo ha encajado 15 goles. Y segundo, porque los del Cholo rentabilizan como nadie su diferencia entre goles anotados y recibidos.

En todo caso, los números atacantes del Atlético de Madrid suponen la gran asignatura pendiente del curso. Simeone no para de repetir que el equipo no tiene contundencia y la queja no es gratis. Una cosa es tener problemas puntuales con el gol y otra, bien diferente, que sólo haya 12 equipos en las cinco grandes ligas europeas con menos gol que este Atleti.