Rodri está a un paso de un hito legendario que solo alcanzaron 10 jugadores.

España alcanzó la final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia en la semifinal de ayer.

Rodri, pese a sus recientes problemas físicos, ha sido clave para «La Roja» en este Mundial.

El domingo disputará la final y, de ganarla, completará el triplete: Mundial, Liga de Campeones y Balón de Oro.

Según Mundo Deportivo, solo diez futbolistas han logrado estos tres grandes títulos.

Bobby Charlton, leyenda inglesa, ganó el Mundial 1966 con Inglaterra y obtuvo el Balón de Oro; en 1968, dos años después, conquistó la primera Copa de Europa para el fútbol inglés con el Manchester United, justo diez años tras la tragedia aérea de Múnich.

Gerd Müller fue el siguiente: «el Torpedo» se convirtió en el primer alemán en ganar el Balón de Oro tras su gran actuación en el Mundial de México 1970.

Brasil ganó aquel torneo, pero el premio al mejor jugador se limitaba a los futbolistas europeos.

En 1974 conquistó el Mundial en casa y la Liga de Campeones con el Bayern ante el Atlético.

Su compatriota Franz Beckenbauer obtuvo el Balón de Oro en 1972 y la Eurocopa y el Mundial en 1974.

El italiano Paolo Rossi ganó el Mundial de 1982 y el Balón de Oro, y en 1985 completó el triplete con la Juventus.

Después llegó Zinedine Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998 y ganador del Balón de Oro ese mismo año, y de la Liga de Campeones con el Real Madrid en 2002.

El brasileño Rivaldo los obtuvo en etapas distintas: En 1999 obtuvo el Balón de Oro con el Barcelona; en 2002 ganó el Mundial con Brasil en Corea del Sur y Japón; y en 2003 conquistó la Liga de Campeones con el AC Milan, convirtiéndose en el primer jugador no europeo en lograr estos tres premios.

Ronaldinho repitió la gesta con el Mundial 2002, el Balón de Oro 2005 y la Liga de Campeones 2006.

Kaká, que también disputó ese Mundial, ganó la Liga de Campeones y el premio al mejor jugador del mundo en 2007.

En 2022, en Catar, Messi completó el triplete al ganar el Mundial tras lograr cuatro Champions —la primera en 2006— y ocho Balones de Oro, el primero en 2009.

Ousmane Dembélé, campeón del mundo en Rusia 2018, de la Liga de Campeones y del Balón de Oro 2025, cierra la lista de diez jugadores a los que podría unirse Rodri el domingo para conformar un equipo legendario.