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Abdelmawgood Samir

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Solicitud urgente a la FIFA antes de la cumbre entre Francia y España

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¿Qué es?

El alcalde de Niza, Éric Ciotti, pidió a la FIFA un minuto de silencio antes de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, prevista para el 14 de julio, en memoria de las víctimas del atentado de hace diez años en la Promenade des Anglais. que dejó 86 muertos.

En una carta oficial al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el alcalde explicó que este gesto tendría un profundo significado humanitario en el décimo aniversario de la tragedia que conmocionó a Francia y al mundo.

En su carta a Infantino, el alcalde afirmó que un minuto de silencio «demostrará la solidaridad de la familia del fútbol con las víctimas y sus seres queridos», subrayando su valor simbólico en este doloroso aniversario.

Añadió que el gesto será recibido «con gran emoción por las familias, los supervivientes y todo el pueblo francés», y recordó «los valores de hermandad y unidad que encarna el fútbol».

El ataque, ocurrido el 14 de julio de 2016, es uno de los más sangrientos de la historia reciente de Francia: un terrorista atropelló con un camión a la multitud que celebraba la Fiesta Nacional en la Promenade des Anglais, matando a 86 personas e hiriendo a cientos.

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