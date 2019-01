Solari evita un ‘caso Chumi’ con Javi Sánchez: “Tenemos clara la norma: no puede jugar”

El central fue expulsado con el Castilla el domingo. El Real Madrid se manifiesta en dirección contraria al Barcelona con respecto a la normativa

El Real Madrid recibe este jueves al Girona en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Y en el club blanco tienen claro que no contarán con Javi Sánchez. El capitán del Castilla fue expulsado este fin de semana en el partido con el filial blanco, en una situación análoga a la que vivió el Barcelona con Chumi. Sin embargo, el equipo culé sí hizo jugar a su canterano, con Ernesto Valverde convencido de que no quebraba las normas. Mientras tanto, en el Real Madrid tienen claro que no es que quieran correr un riesgo, sino que Javi Sánchez está sancionado, de manera que está inhabilitado para jugar ante el Girona con el primer equipo.

Solari se manifestó al respecto en rueda de prensa a pregunta de Goal: “Javi Sánchez no puede jugar en Copa. Está suspendido. Tenemos clara la norma”. Aunque el técnico argentino utilizó a Javi Sánchez en el último entrenamiento previo al partido ante el Girona, no va a contar con él en la convocatoria final para el partido de Copa, manifestándose así en contra de los criterios del Barcelona con respecto a la ya cacareada denuncia del Levante por alineación indebida.

Este mismo miércoles, el TAD fue el último organismo en negarle la denuncia al Levante, después de haber pasado ya por el Comité de Competición y por el Comité de Apelación. Sin embargo, todos los comités se han basado únicamente en el hecho de que la reclamación granota llegó fuera de plazo, pero ninguno aclaró si efectivamente hubo alineación indebida. Mientras que el Barcelona lo sigue negando, ahora el Real Madrid es quien se manifiesta implícitamente a favor de la norma, y del fondo en la denuncia del Levante. No obstante, en idéntica situación, no utilizarán a Javi Sánchez.