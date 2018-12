Solari: "¿Cómo no creer en el Madrid? Son 115 años de historia y 13 Champions"

Santi Solari compareció en conferencia de prensa para repasar la actualidad del Real Madrid, que se enfrentará esta jornada al Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu. Estas han sido las respuestas del entrenador madridista en sala de prensa.

La situación actual es preocupante en el Real Madrid ¿Se puede seguir creyendo?

"Como no creer en el Real Madrid. Este club tiene 115 años de historia y tiene 13 Champions. Este club no puede vivir instalado en la hipérbole constante, porque eso es cursi. Hemos ganado cuatro de las últimas cinco Champions y claro que hay que creer en el Real Madrid"

Sobre el presunto desplante de Isco a la grada del Bernabéu

"Me da la impresión de que Isco protesta una falta o un córner. Comprendo que el foco está puesto en cosas que suceden y a los periodistas les llaman la atención. Lo nuestro es el partido de mañana contra el Rayo, con el apoyo de nuestra gente y con la alegría y actitud que hemos mostrado. Hemos ganado 8 de 10 partidos y ese es el camino. La misma actitud y entrega"

Sobre el estado de forma de Gareth Bale

No es una cuestión de descanso. Tiene un problema de tobillo, charlaremos con los doctores y con él y luego ponderaremos si está para jugar o no lo está

¿Dentro del vestuario se ha analizado la derrota ante el CSKA?

Claro. Pero terminamos primeros de grupo y aunque nos hubiera gustado ganar, el partido fue útil para otras cosas

¿Qué puede hacer el entrenador para recuperar al mejor Isco?

Isco es un hombre maduro, es un profesional, le ha dado un montón de cosas al Madrid y seguro que se las va a seguir ando. La tarea del entrenador es ingrata, decidir quién juega, quien no, quién se viste y quiñen no, porque todos son buenos y le han dado cosas al Madrid. Es una labor complicada, pero no hay manera, siempre alguno debe quedar fuera

¿Puede el público del Bernabéu ser injusto o muy exigente?

“Siempre buscamos el apoyo de la afición. A lo largo de 115 años de historia, todo se ha logrado de la unidad del equipo y de la afición. Queremos que nos ayuden y que nos empujen ante el Rayo”

¿Qué pasa con los partes médicos?

“No lo sé, no estoy al tanto, llama al doctor”

¿Cómo se vive el estrés de estar en el Madrid?

El artículo sigue a continuación

“Hay una gran trascendencia en todo lo que hace el Madrid. No podemos trabajar si ponemos el foco donde lo ponen los periodistas. Haceis un trabajo respetable y nosotros hacemos el nuestro, que es focalizarnos en ganarle al Rayo Vallecano”

¿Por qué no jugó Keylor Navas ante el CSKA?

“Keylor tiene todo mi respeto y mi admiración como futbolista y como hombre. Nos ha dado muchas alegrías al madridismo. La parte ingrata es tener que hacer las alineaciones. Pero hice la mía”