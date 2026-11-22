Compartir Sigue a GOAL en Google

Antony se encaró con aficionados del Sevilla tras el pitido final, después de que Kike Salas marcara en el tiempo añadido para sellar el 1-1 en El Gran Derbi. Las tensas declaraciones de Kike Salas y Lucien Agoume añadieron más polémica a una intensa tarde en Nervión.

Anuncios

Antony grita a la grada tras el giro final del derbi

Antony acaparó la atención tras el pitido final del intenso empate a uno entre Sevilla y Real Betis en el primer Gran Derbi de la temporada, disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Antony abrió el marcador al comienzo de la segunda parte con un remate que cambió de trayectoria tras un desvío, pero el canterano Kike Salas empató en el tiempo añadido y rescató un punto para el Sevilla.

Después de recibir los reproches de la afición local durante todo el partido, Antony se volvió hacia la grada tras el pitido final y gritó: «Sois malísimos. ¡Sois absolutamente pésimos!».

Salas y Agoume reaccionan al tenso empate en Nervión

El Sevilla generó la mayoría de las ocasiones en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Kike Salas vio cómo un cabezazo suyo en la primera parte se marchaba fuera antes de que su remate raso en el tiempo añadido superara a Alvaro Valles. En declaraciones a Sevilla FC+, el autor del gol de la victoria hizo balance de una tarde agridulce.

«Al final, ese gol es una pequeña recompensa al gran trabajo del equipo, sobre todo en la primera parte, en la que los dominamos y creamos muchas ocasiones», dijo Kike Salas. «No podemos irnos satisfechos. Creo que salimos desde el principio decididos a ganar y eso quedó claro, pero a veces el balón simplemente no entra».

Anuncios Anuncios

Agoume resta importancia a las quejas sobre Kike Salas

Según Diario de Sevilla, el centrocampista Lucien Agoume restó importancia a las quejas del defensa del Real Betis Marc Bartra, que cuestionó por qué Kike Salas siguió sobre el terreno de juego tras una acción anterior con Isco y criticó la actuación del árbitro Sanchez Martinez en el derbi.

Related Topics

«¿Por qué expulsaron a Kike Salas? Pero el árbitro pitó falta sobre Isco. Que sigan quejándose, a nosotros eso no nos interesa», dijo Agoume. «No creo que fuera justo para ninguno de los dos equipos, pero menos aún para nosotros. Pitó faltas leves. Me sacó una amarilla porque dijo que estaba haciendo gestos, y por eso me amonestó a los 15 minutos del derbi. Todo el mundo vio que superamos a nuestro rival, que creamos más ocasiones y que durante la mayor parte del partido fuimos superiores y merecimos la victoria».

La atención se centra ahora en Europa tras un intenso derbi

Con el Sevilla animado por su insistencia hasta el final y el apoyo de su afición, Kike Salas añadió: «Me quedo con el trabajo y el sacrificio del equipo, y con la afición, que nos animó cuando nos faltaban las fuerzas y durante toda la semana».

Anuncios

Ambos equipos se centran ahora en sus próximos compromisos, con el Real Betis preparado para su siguiente reto en la Champions League en Bratislava.