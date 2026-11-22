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Antony se encaró con aficionados del Sevilla tras el pitido final, después de que Kike Salas marcara en el tiempo añadido el gol del empate (1-1) en el Gran Derbi. Las declaraciones de Kike Salas y Lucien Agoume tras el partido añadieron más tensión a una tarde intensa en Nervión.

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Antony grita a la grada tras el giro final del derbi

Antony acaparó la atención tras el pitido final del primer Gran Derbi de la temporada, que terminó con un tenso empate (1-1) entre el Sevilla y el Real Betis en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Antony adelantó al Real Betis al comienzo de la segunda parte con un disparo desviado por un rival, pero el canterano Kike Salas marcó el empate en el tiempo añadido y rescató un punto para el Sevilla.

Señalado por la afición local durante todo el partido, Antony se volvió hacia la grada tras el pitido final y, en un vídeo publicado por DAZN, se le oyó gritar: «Sois malísimos. ¡Sois absolutamente horribles!».

Bartra y Agoume discrepan por una acción de Kike Salas

En declaraciones a Teledeporte tras el empate, el defensa del Real Betis Marc Bartra criticó las decisiones arbitrales y afirmó que el gol «lo marcó un jugador que debería haber sido expulsado» por una acción anterior con Isco. El centrocampista del Sevilla Lucien Agoume le respondió en la zona mixta, según Diario de Sevilla, y criticó las decisiones del árbitro Sanchez Martinez en Nervión.

«¿Por qué iban a expulsar a Kike Salas? Pero el árbitro señaló falta sobre Isco. Que sigan quejándose, eso no nos interesa», dijo Agoume. «No creo que fuera justo para ninguno de los dos equipos, pero menos para nosotros: pitó faltas leves. Me sacó una amarilla porque dijo que estaba haciendo gestos, y por eso me amonestó en el derbi a los 15 minutos».

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Un gol tardío decide el intenso duelo sevillano

El Sevilla generó la mayoría de las ocasiones en casa, con remates de cabeza y disparos que se marcharon fuera o fueron bloqueados. Gabriel Suazo estrelló un balón en el poste en el minuto 83 y Kike Salas marcó con un potente disparo desde lejos en el primer minuto del tiempo añadido. En declaraciones a Sevilla FC+, Kike Salas se mostró satisfecho por el gol, pero no por el resultado, tras el pitido final.

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«Al final, ese gol es una pequeña recompensa al gran trabajo del equipo, especialmente en la primera parte, cuando los dominamos y creamos muchas ocasiones», dijo Kike Salas. «No podemos irnos satisfechos. Creo que salimos desde el principio decididos a ganar y eso se notó, pero a veces el balón no entra. Me quedo con el trabajo y el sacrificio del equipo, y con la afición, que nos animó cuando nos faltaban fuerzas y durante toda la semana».

Europa, el siguiente objetivo tras un exigente derbi

Agoume defendió la actuación del Sevilla pese al empate: «Todo el mundo vio que fuimos mejores que nuestro rival, que creamos más ocasiones y que durante la mayor parte del partido fuimos superiores y merecimos la victoria».

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Con el primer derbi de la temporada terminado en empate, la atención se centra ahora en los próximos compromisos europeos, incluido el viaje del Real Betis a Bratislava para disputar un partido de la Champions League.