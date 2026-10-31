Sofyan Amrabat hace una sorprendente revelación tras el Ajax-AZ: «Es un pequeño milagro»

Sofyan Amrabat está satisfecho tras la victoria del Ajax ante el AZ (1-0). Visto en retrospectiva, resulta llamativo que el marroquí saliera de inicio. El centrocampista reveló en rueda de prensa que el viernes sintió molestias en la ingle durante el entrenamiento y que seguía padeciéndolas tras el triunfo ante el equipo de la misma provincia. Aun así, disputó los noventa minutos por sexto partido consecutivo.

«Que haya aguantado los noventa minutos es un pequeño milagro», cuenta el mediocentro. «Ayer sentí un pinchazo en la ingle durante el entrenamiento y ahora me duele. He apretado los dientes; prácticamente he jugado con una sola pierna».

Aun así, nunca se le pasó por la cabeza renunciar a jugar. «Sabía lo importante que era este partido. Creo que también es un mensaje para mis compañeros: el interés del equipo siempre está por encima del interés individual».

«No digo que haya que jugar lesionado, pero sí que hay que intentarlo al máximo. Si quieres ser campeón, eso es muy importante. Hay que ser solidario y poner siempre al equipo en primer lugar. A veces tienes que dejar tus intereses a un lado y sacrificarte».

«Eso es lo que he intentado hacer hoy. Estoy muy contento de haberlo hecho y de que hayamos ganado», prosigue Amrabat, que vio cómo su compañero Julian Brandt tuvo que retirarse. «En todo el mundo se ve que en esta época hay muchas lesiones. Es algo inherente al fútbol de élite y a este calendario con tantos partidos».

«Por desgracia, forma parte del fútbol. Tenemos que intentar gestionarlo lo mejor posible. Creo que hasta ahora lo hemos hecho razonablemente bien. Si miras las lesiones que hemos tenido, han sido sobre todo lesiones por mala suerte, no necesariamente por sobrecarga».

«Creo que estamos bastante en forma. Por supuesto, todavía podemos estar mejor y más en forma, pero, insisto, es importante gestionarlo y comunicarlo bien. Las lesiones forman parte del fútbol. Espero que lo de Julian no sea grave. Él cree que no lo es, pero, por supuesto, hay que esperar a las pruebas médicas. Por desgracia, forma parte del fútbol», concluye Amrabat.