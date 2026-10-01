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Sobre un terreno caldeado: Irak se inclina por destituir a Graham Arnold tras el drama del Golfo

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El futuro en juego

La brújula de la Federación Iraquí de Fútbol apunta hacia un gran terremoto deportivo en los próximos días, a raíz de la amarga eliminación de la selección de los "Leones de Mesopotamia" de la Copa del Golfo y de la decepción que la precedió desde las eliminatorias del Mundial.

En este contexto, el periodista deportivo Hisham Mohamed reveló, durante su aparición en el programa "Waqt Al Khaleej" en el canal "Al Rabiaa Al Riyadiya", la existencia de una intención seria y firme en el seno de la Federación Iraquí de rescindir el contrato del entrenador australiano Graham Arnold.

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El periodista aclaró que Younis Mahmoud, presidente de la Federación Iraquí que se encuentra actualmente en la ciudad de Yeda, celebró reuniones de emergencia e intensivas con los miembros de la junta directiva para analizar este asunto, en medio de un consenso casi total de la mayoría sobre la necesidad de destituir al entrenador por la inutilidad de su continuidad.

Este inmenso deseo de cambio llega como resultado de las duras críticas que recibió Arnold por el caos en las decisiones tácticas sobre el once inicial y el evidente desconcierto en la gestión de los partidos decisivos, errores que quedaron patentes y que provocaron el agravamiento de la situación del equipo a lo largo del torneo del Golfo.

Pese a la seriedad de la decisión, la Federación Iraquí se enfrenta a un difícil desafío temporal, representado por la escasez de tiempo disponible antes del inicio de los preparativos oficiales para participar en la fase final de la Copa Asiática 2027, prevista para disputarse en el Reino de Arabia Saudita.

Cabe recordar que la eliminación de la selección iraquí de la gran fiesta del Golfo se produjo según un guion trágico y cruel, ya que al equipo solo le hacía falta evitar la derrota ante Arabia Saudita o que Omán tropezara; sin embargo, la victoria de Omán sobre Kuwait, unida a la derrota de los Leones ante los Halcones Verdes, llevó a una igualdad de posibilidades y al recurso del sistema de sorteo, que eliminó oficialmente a Irak.

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