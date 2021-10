Soñar no le cuesta nada a Chile tras la victoria más esperada

Paraguay no se pudo escapar y le reactivó la esperanza a una Roja que se aferra a sus últimas chances para ir a Qatar.

Le costó y de sobremanera a Chile anotarle el primer gol a Paraguay, específicamente 68 minutos, pero desde ahí en adelante se sobró La Roja en San Carlos de Apoquindo y desató un delirio para los hinchas ilusionados de la mano de los golazos al rincón con la firma de Ben Brereton Díaz y Mauricio Isla.

La tabla en detalle

Fue tanto lo que cambió con el primer gol por Clasificatorias del chilenoinglés del Blackburn Rovers que San Carlos se atrevió a corear oles. Es más, la roja de Charles Aránguiz no se sufrió pues se saboreaba la victoria desde que el Huaso afinó su zurda y le arrinconó el disparo a Antony Silva. Con Ben, instantes antes, conquistó el idilio esperado.

Con Ben copando cada espacio del ataque, e incluso apoyando en las coberturas defensivas, y Alexis Sánchez conduciendo para que nadie cerrase los ojos y se olvidara de su rol en el compromiso, Arturo Vidal sostuvo el medio con su liderazgo y se sintió el más apto para aleonar a sus compañeros traspasándoles la obligación de conseguir el resultado.

No se le podía escapar otro punto al bicampeón y ante la Albirroja ha cumplido dominándola, manteniéndola retenida en su mitad y con la presión en el cuello, tanta que son dos puntos los que las separan antes de una localía ante Venezuela para los de Lasarte y una visita a La Paz para Berizzo, que no pudo conquistar aquel colchón que le habría elevado para no salir más del top 5, el objetivo de todos.

Y tal y como no se le ha escapado Paraguay a Chile, tampoco pudieron ganar sus compromisos a primera hora Ecuador, Colombia y Uruguay. A los rojos les volvió el alma al cuerpo, fueron uno solo en su arenga de despedida y están abonados a pelear hasta que la calculadora se lo permita. ¿Soñar? No cuesta un peso.

Ver más:

Las estadísticas y el relato de Chile - Paraguay

Goles e imágenes del partidazo en Santiago

Agenda completa de La Roja

Chilenos con más partidos en la historia

Los números de Lasarte como DT del bicampeón