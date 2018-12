Sneijder: "El aficionado medio del Madrid no sigue el fútbol y no sabe nada del Ajax"

Sneijder, en declaraciones a "Marca"

Wesley Sneijder, ex jugador del Real Madrid y del AFC Ajax, ha concedido una entrevista al diario madrileño "Marca" en la que repasa una eliminatoria en la que tendrá el corazón partido, ya que militó em ambos equipos y pese a ser holandés, guarda un grato recuerdo del conjunto merengue.

Para Sneijder el choque ante el Madrid es una oportunidad para el Ajax, "porque es el mejor momento para medirse al Madrid. No veo al Real tan fuerte como en años anteriores. Eso es obvio. El Ajax es un equipo muy joven, sí, pero que nadie se engañe: tiene mucha calidad y juega muy bien, sobre todo en Ámsterdam. Va a ser una eliminatoria muy complicada para el Madrid".

Sneijder cree que el Ajax tiene posibilidades de pasar a siguiente ronda y valora así el hecho de que el sorteo cayese bien en Madrid: "Obvio, porque creen que el Ajax es el mismo de las últimas ocasiones que ha visitado Madrid. Pero nada que ver. Además, el aficionado madridista medio no sigue el fútbol de Holanda, y no sabe nada del Ajax. Pero yo sí lo conozco y es un once con mucha calidad"

Además, sobre el interés de clubes de LaLiga en De Jong y De Ligt, jugadores del Ajax, Sneijder comenta que "este partido es una gran prueba para ellos. Tienen calidad de sobra y van a tener un gran futuro, pero es difícil saber más ahora. Es un buen test para ver a qué nivel están. Su mentalidad es muy buena y eso les favorece. No tengo dudas: van a ser jugadores muy grandes. ¿Si están listos ya para dar ese salto? Veremos..."